La remodelació del Banc d'Espanya, en mans del fons europeu FEDER

L’Ajuntament de Tarragona presentarà el projecte del Centre de Divulgació Científica per aconseguir un mínim de 4,5 MEUR

Actualitzada 23/04/2018 a les 19:26

«Al servei de la ciutadania»

La remodelació integral de l’edifici del Banc d’Espanya dependrà de la resolució del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). L’Ajuntament presentarà a la Comissió Europea el projecte del Centre de Divulgació Científica, iniciativa que compta amb la participació dels tres centres de recerca amb seu a la ciutat: l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES), l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ) i l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC). L’objectiu, aconseguir els 4,5 milions d’euros necessaris per transformar l’edifici, que va tancar les seves portes l’any 2003. «És el mínim que cal invertir per poder rehabilitar el Banc d’Espanya», assegurava el regidor d’Educació i responsable del projecte, Francesc Roca.Les subvencions són, ara per ara, l’única opció que el consistori té al cap per aconseguir la rehabilitació del Banc d’Espanya. Per aquest motiu, la convocatòria del fons FEDER, que s’obrirà aquest estiu, és un objectiu prioritari. I, més, si es té en compte que la subvenció de l’anomenat 1,5% cultural, del Ministerio, va passar de llarg, i que, tal com reconeixia Roca, «ens costa molt trobar convocatòries centrades en la rehabilitació».L’acció del FEDER s’ha dissenyat per reduir els problemes socioeconòmics i mediambientals en les àrees urbanes i se centra especialment en el desenvolupament urbà sostenible. Almenys un 5% dels recursos del FEDER es reserva per a aquesta comesa, a través de les accions integrades gestionades per les ciutats. A més, un dels punts més importants d’aquest fons és la inversió en investigació i desenvolupament.Roca explicava que el consistori està treballant per elaborar la presentació del projecte de cara a la convocatòria del FEDER. Per a fer-ho, compta amb la col·laboració de la URV, organisme que està realitzant un estudi per analitzar l’impacte que podria tenir el Centre de Divulgació Científica al centre de la ciutat. Aquest estudi demostra que, tal com reconeixia Roca, «de la desestimació de l’1,5% cultural n’hem après tots». Aquella va ser la primera opció de l’Ajuntament per aconseguir els diners. Ara, passa a ser el pla B. Si el fons FEDER passa de llarg, la convocatòria del Ministerio tornarà a ser l’opció principal.El Centre de Divulgació Científica, tal com recalcava ahir Roca, posarà «al servei de la ciutadania» la tasca dels tres centres de recerca amb seu a Tarragona. L’objectiu d’aquest projecte és que el conjunt dels tarragonins descobreixi què fan l’ICAC, l’ICIQ i l’IPHES, a través d’activitats o d’exposicions.Fins al moment, l’única actuació que s’ha fet des que es va presentar el projecte –l’abril de 2017–, és la rehabilitació dels jardins, amb un cost de 35.000 euros. L’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, va afirmar el passat mes de gener que les obres per reformar l’edifici començarien l’any 2019 «sigui com sigui».L’edifici del Banc d’Espanya disposa d’uns 2.800 metres quadrats repartits en tres plantes, data del 1928 i és obra de l’arquitecte Joan de Zavala. D’estil neoclàssic, l’immoble va tancar portes el 31 de desembre del 2003 i no va ser transferit a l’Ajuntament fins al març del 2010. Després de diverses propostes que preveien convertir l’espai en un centre d’informació turística o en un Museu de la Química, el govern municipal confia que la proposta del Centre de Divulgació serà una realitat.