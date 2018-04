La Bicicletada Popular se celebrarà el 13 de maig i espera comptar amb 4.000 participants

La 6a Exhibició Aèria s’amplia amb tres actuacions i estrena nou horari a la tarda

Actualitzada 24/04/2018 a les 13:30

Nou horari i més actuacions a la 6ª Exhibició Aèria

Tarragona viurà un cap de setmana d’esport familiar i acrobàcies d’avions els dies 12 i 13 de maig amb la 28ª edició de la Bicicletada Popular i la 6ª Exhibició Aèria. La ja tradicional Bicicletada se celebrarà el diumenge dia 13 i espera comptar amb prop de 4.000 participants, mentre que l’Exhibició Aèria s’amplia enguany amb tres actuacions i estrena nou horari de tarda.Prop de 4.000 persones són les que els organitzadors preveuen que participin en la 28ª Bicicletada popular, que se celebrarà el 13 de maig. La cita esportiva tornarà a comptar amb dos circuits: el principal de 17 km i l’infantil de 2,4 km. Tots dos circuits tenen la sortida i l’arribada a l’avinguda Vidal i Barraquer, davant de la Tabacalera. Per poder-hi participar, será obligatori dur el casc.En arribar a la línia de meta, s’oferirà a tots els participants una bossa d’avituallament que inclou samarreta tècnica personalitzada amb motius de la Bicicletada, així com diversos aliments. Així mateix, s’oferirà a tots els participants una barra d’avituallament líquid amb refrescos i també se celebrarà un sorteig amb articles facilitats pels patrocinadors i/o col·laboradors.Els interessats es poden inscriure a partir del 27 d’abril presencialment, a les instal·lacions esportives municipals de Bonavista, Riuclar, Campclar, Part Baixa i Serrallo, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador, i també al centre comercial Carrefour de Tarragona. El termini d’inscripció per aquesta via finalitza el dia abans de la Bicicletada. Els que ho vulguin també es poden apuntar per internet a la pàgina web de l’esdeveniment. Podran recollir el dorsal a qualsevol dels punts esmentats o el mateix dia de la Bicicletada minuts abans de la sortida.La 6a edició de l’Exhibició Aèria, possible gràcies a la participació de Repsol en l’organització de la Bicicletada, permetrà novament que milers d’espectadors gaudeixin el dissabte 12 de maig de les acrobàcies de diferents avions des del Balcó del Mediterrani i la façana litoral del a ciutat. A més, l’acte arriba enguany amb dues novetats destacades. En primer lloc, l’horari, ja que l’exhibició tindrà lloc a les 18 h de la tarda, enlloc del matí, en un canvi que ha d’augmentar la comoditat del públic i potenciar l’espectacularitat de l’acte. D’altra banda, a les acrobàcies de l’equip Bravo 3 s’afegiran a les dels membres de la Patrulla Acrobàtica Jacob 52 i del pilot català Àlex Balcells.La 28a Bicicletada i la 6a Exhibició Aèria són possibles gràcies a l’organització del Patronat Municipal d’Esports, l’Ajuntament de Tarragona i el Club Ciclista Campo Claro i el patrocini de Repsol, BASF i Carrefour.