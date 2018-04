L'arquebisbe Pujol ordena diaca l'exregidor socialista Antonio Rodríguez

A inicis de l’any 2013 va deixar l’Ajuntament de Tarragona quan va ser imputat per un presumpte delicte del qual va ser exculpat

Col·laborador de l’arquebisbe

L’exregidor del PSC a l’Ajuntament de Tarragona, Antonio Rodríguez, ja és diaca. Rodríguez va haver d’abandonar el consistori tarragoní a inicis de l’any 2013, quan ocupava el càrrec de regidor d’Espais Públics, per haver estat imputat per un presumpte delicte relacionat amb la immigració il·legal, per, suposadament, legalitzar la situació de diversos sense papers a través d’una empresa. Pocs dies després de conèixer la imputació, el 16 de gener del 2013 l’edil va dimitir. La resolució del cas es va conèixer el 6 setembre d’aquell any, i el resultat va ser l’exculpació de Rodríguez.El seu cas va ser molt comentat a Tarragona i va agafar per sorpresa els ciutadans. Rodríguez, una persona molt pròxima, va fer una tasca especialment destacada en l’àmbit de la brigada municipal. Mesos després, Rodríguez va comentar que la situació que va viure el va aproximar a l’Església.El passat diumenge, l’Arquebisbe Jaume Pujol va conferir l’orde del diaconat al seminarista Rodríguez. L’ordenació es va celebrar en el marc de la 33a trobada arxiprestal de cristians del Baix Penedès, celebrada a l’església parroquial de Sant Salvador, del Vendrell. Rodríguez va estar acompanyat, entre altres persones, pels alcaldes de Tarragona i el Vendrell, Josep Fèlix Ballesteros i Martí Carnicer, respectivament, així com el regidor d’Hisenda de l’ajuntament tarragoní, Pau Pérez, i per una nodrida presència de persones que es van donar cita a la parròquia.L’Arquebisbat va informar ahir que l’ordenació es va escaure en el IV Diumenge de Pasqua, el diumenge del Bon Pastor, dia en què es va celebrar la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions. En l’homilia, l’arquebisbe Pujol va dir que «cinc trets ressalten en Jesús Bon Pastor: coneix les seves ovelles, les crida pel seu nom, les alimenta, les guia i les defensa fins a donar la vida per elles si cal». «Penso, Antonio –va afegir–, que és un bon programa per a tu i també per a tots nosaltres, que hem de ser bons pastors».Antonio Rodríguez, ja com a nou diaca, va expressar la seva voluntat d’acceptar el ministeri i va prometre obediència a l’Arquebisbe i als seus successors, es va prostrar al terra en una doble actitud d’humilitat i d’adoració tot cantant les lletanies dels sants, va ser revestit per dos diaques, mossèn José Antonio Fernández i mossèn Andreu Figueras, amb l’estola en forma diaconal i la dalmàtica. Amb el bes de la pau, l’Arquebisbe el va acollir com a col·laborador seu, gest que va realitzar també amb la resta de diaques presents.Rodríguez va pronunciar unes paraules abans de cloure la celebració. El nou diaca va agrair a Jaume Pujol «la confiança dipositada en aquest camí de preparació al ministeri ordenat», també a l’equip de formadors del SMI, en especial, a mossèn Norbert Miracle, rector, «pel seu constant suport en la seva trajectòria formativa», i als companys amb els quals ha conviscut al llarg d’aquests darrers anys.Per altra banda, Rodríguez va agrair l’acolliment de la Parròquia de Sant Francesc d’Assís de Tarragona i de la comunitat filipina, on va ser-hi com a seminarista, i de la seva actual parròquia, Sant Salvador del Vendrell, on «m’he sentit acollit i estimat des del primer dia». El record més emotiu el va adreçar als seus pares, ja traspassats. «Gràcies a l’educació i l’exemple que m’han donat ha estat possible arribar fins aquí», va dir emocionat.