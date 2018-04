L'Arquebisbat de Tarragona lliura restes Guillem de Torroja a investigadors

Si les restes pertanyen al noble de Solsona, es tractaria del primer i únic gran mestre templer identificat fins a l'actualitat

L'Arquebisbat de Tarragona ha exhumat unes restes òssies que poden ser la clau per resoldre el misteri que plana sobre les despulles d'Arnau de Torroja, mestre del Temple lleidatà, del qual se'n podrien haver trobat les seves restes en un sepulcre a Verona, a Itàlia. Si es pogués confirmar la hipòtesi que les restes pertanyen al noble de Solsona, es tractaria del primer i únic gran mestre templer identificat fins a l'actualitat. A la catedral de Tarragona s'hi troba enterrat el germà del gran mestre, Guillem de Torroja, qui va ser arquebisbe de Tarragona entre els anys 1171 i 1174. És per aquest motiu que l'Arquebisbat i l'Ajuntament de Tarragona van donar l'autorització per accedir a la tomba i agafar-ne mostres, lliurades aquest mateix dimarts. D'aquesta manera, es vol comparar científicament el seu ADN amb les possibles restes del novè gran mestre de l'ordre del Temple i confirmar-ne, així, la identitat.Segons informen fonts de l'Arquebisbat, el Capítol de la Catedral de Tarragona, a instància de l'arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, ha fet entrega aquest dimarts d'unes partícules òssies corresponents a les restes mortals de Guillem de Torroja. El lliurament s'ha fet al professor Carles Lalueza Fox, doctor en Biologia i expert en l'estudi de l'ADN antic. Les mostres es van exhumar divendres passat, 20 d'abril, del sarcòfag ubicat al mur nord-est del transsepte de la catedral, amb l'objectiu de procedir a les anàlisis i proves que es considerin oportunes per tal de comparar científicament el seu ADN amb les restes d'Arnau de Torroja.Nascut a Solsona (Lleida) i traspassat l'any 1184, va arribar a ser el novè gran mestre de l'ordre del Temple. El seu sarcòfag es va trobar l'any 2016 mentre es feien uns treballs de restauració a l'església de Sant Fermo Maggiore a Verona, Itàlia.La sessió s'ha efectuat a la sagristia de la capella de la Presentació i en representació del Capítol hi ha assistit el doctor Antonio P. Martínez Subías, canonge responsable del patrimoni artístic de la catedral i delegat diocesà, mossèn Joaquim Gras Minguella, canonge obrer i mossèn Josep Queraltó Serrano, secretari capitular. Un cop fets els estudis pertinents les partícules òssies es retornaran al sarcòfag, ubicat a la catedral, per tal d'incorporar-les a la sepultura del prelat Guillem de Torroja.