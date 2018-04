L'Ajuntament iniciarà l'expropiació forçosa del fallit hotel de l'Ardiaca

La Junta de Govern Local del dijous abordarà la problemàtica que rodeja el projecte de la promotora Desarrollos Arbe

Actualitzada 23/04/2018 a les 21:16

El projecte de l’hotel que s’havia de construir a Ca l’Ardiaca, al Pla de la Seu, pot passar a millor vida en un curt termini de temps. El pròxim dijous la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tarragona acordarà, si res no varia en el darrer moment, iniciarà el corresponent expedient per a l’alienació forçosa de les finques incloses al Registre Municipal de Solars, situades en els números 2 i 10, o, el que és el mateix, els tràmits per dur a terme l’expropiació.La Llei d’Urbanisme de Catalunya de març del 2002, signada pel president Jordi Pujol, va establir la creació del Registre Municipal de Solars sense edificar, en el qual s’han d’inscriure’s «les declaracions d’incompliment de l’obligació d’edificar referides a solars concrets». En l’article 171 consta que la inscripció en aquest registre «comporta la iniciació de l’expedient d’alienació forçosa o d’expropiació» i s’afegeix que, si el solar roman inscrit durant dos anys, «l’ajuntament pot expropiar el solar d’ofici, per edificar-ho», i, fins i tot, «sotmetre la finca o el solar a alienació forçosa mitjançant la subhasta corresponent».Ca l’Ardiaca conté en el seu interior restes arqueològiques de diverses èpoques i unes de romanes d’especial rellevància. Aquest fet va suposar un primer entrebanc al projecte de construcció d’un hotel de luxe en aquest immoble medieval. El termini que tenia la promotora aragonesa Desarrollos Arbe per presentar el projecte executiu ha estat superat amb escreix. Aquest fet va suposar, en el seu moment, la invalidació del projecte bàsic. Davant d’aquesta situació, i després dels anys transcorreguts des que la promotora va adquirir l’immoble, l’Ajuntament es va plantejar expropiar o subhastar l’edifici, una facultat que li atribueix la llei, va recordar fa dos mesos a aquesta redacció Josep Maria Milà, regidor de Territori. Milà.El passat mes de febrer, el regidor va argumentar que Desarrollos Arbe «està fora de termini per presentar el projecte executiu», una iniciativa que tenia com a objectiu l’obertura d’un hotel de luxe en un edifici històric de la Part Alta que havia estat propietat de l’Església. Milà va explicar que l’incompliment de les condicions del termini per presentar el projecte executiu i el fet que l’immoble estigui inclòs en el registre de solars sense edificar, faculta a l’Ajuntament, per llei, a «expropiar o subhastar», tot i no ser-ne el propietari. «El que no farem serà comprar l’edifici», va dir Milà, qui va assegurar que «volem acabar d’una vegada per totes amb aquest tema».El maig de l’any 2016 l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ja va alertar, de manera contundent, que l’Ajuntament havia donat «un ultimàtum» a Desarrollos Arbe i va parlar de diverses opcions, entre les quals hi havia «l’expropiació –de l’immoble– o que traspassin voluntàriament el projecte a una altra promotora», segons va dir en aquell moment.