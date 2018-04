Els treballadors de l'EMT convoquen aturades de quatre hores diàries pel 8 i 10 de maig

El Comitè d'Empresa reclama solucions a les deficiències que, asseguren, han de patir per poder fer la seva feina

El Comitè d'Empresa de l'Empresa Municipal de Transports de Tarragona (EMT) ha convocat pels pròxims 8 i 10 de maig, aturades de quatre hores diàries com a mesura de pressió per aconseguir resoldre les seves reclamacions laborals.Les aturades s'han programat durant dues hores de les 10 a les 12 h i dues més de les 16 a les 18 h. La intenció, segons han expressat els treballadors en un comunicat, és, «fer el menor dany possible i que qualsevol persona pugui tenir la suficient flexibilitat per acudir al seu lloc de treball».El Comitè d'Empresa considera que aquesta vaga parcial és, a hores d'ara, «l'única sortida» a les seves queixes. Aquestes es refereixen a les «eines» de treball. Segons els treballadors, han de patir, «autobusos obsolets, emissores deficients que no s'instal·len malgrat que digui l'empresa el contrari, horaris poc recomanables per raons de salut i seguretat dels conductors», i afegeixen tot de deficiències que pateix el servei d'autobusos urbans de Tarragona, «rampes d'accessibilitat, calefaccions i aires condicionats, expenedores de tiquets...»El personal de l'empresa denuncia que totes les deficiències que han de patir han comportat un augment de les baixes laborals i exigeixen que els resolguin els «greuges comparatius de tota mena», que es produeixen dins el personal de l'EMT.Malgrat que les aturades de matí i tarda estan anunciades pel pròxim maig, aquest dimarts ja s'han produït incidències en el servei d'autobusos, que han afectat diferents línies. Segons fonts municipals, les causes han estat per la impossibilitat de cobrir alguns dels torns laborals de la jornada.El Comitè d'Empresa, en el comunicat en què anuncien la convocatòria de la vaga, demanen, «comprensió i paciència» als ciutadans. Els treballadors afirmen que algunes de les reivindicacions afecten tant al personal com als usuaris.