Un vaixell turc ple de corders i vedells vius fa quatre dies que està 'atrapat' al Port de Tarragona

Activistes animalistes asseguren que «la tripulació d'altres vaixells informa que l'olor és molt intensa després de dies a l'espera».

Actualitzada 24/04/2018 a les 13:08

Activistes animalistes de l'organització Tarragona Animal Save han denunciat que hi ha un buc atracat al Port de Tarragona des del passat divendres amb corders i vedells al seu interior que no poden sortir cap al país de destinació perquè no compleix una normativa relacionada amb el Memoràndum de Paris segons confirma el Port el Port de Tarragona.El vaixell en qüestió és l'Atlàntic M que va carregar corders procedents de Turquia i els hauria d'haver transportat a Líbia on seran sacrificats. Els activistes asseguren que «la tripulació d'altres vaixells informa que la olor és molt intensa després de dies a l'espera» i qüestionen si s'estan donant les condicions necessàries de benestar pels animals.Els activistes asseguren que han parlat amb el Seprona, Capitania Portuària i agents portuaris i «ens diuen que no poden fer res». Expliquen que «no sabem l'estat dels animals que però estan tancats des de divendres i no sabem quant de temps hauran d'estar així». Consideren que aquesta incidència perllonga el patiment dels animals que seran sacrificats en el seu lloc de destí.Neus Navarro, una de les denunciants explica que «han hagut de patir a la granja, al camió i ara estan tancats sense saber ni que es farà amb ells, després hauran d'aguantar dies de viatge fins al nou destí on seran carregats en un altre camió cap a l'escorxador» i volen denunciar aquest tracte per tal que no es perllongui més dies.