Cap de setmana de soul amb el 5è Tarragona Soul City

Shirley Davis & The Silverbacks i Los Volcanes són els caps de cartell d'enguany

Actualitzada 24/04/2018 a les 10:47

La 5a edició del Tarragona Soul City, tindrà lloc aquest cap de setmana 27 i 28 d'abril a la Sala Zero de Tarragona. Un cicle de música soul i rhythm'n'blues en directe amb dos concerts, «Shirley Davis & The Silverbacks» i «Los Volcanes».Aquest cap de setmana musical començarà divendres 27 d'abril a les 22.30 h amb la londinenca Shirley Davis. La gran Sahron Jones va considerar que Davis havia de ser la nova diva del soul europeu, actualment s'ha instal·lat a Madrid acompanyada de la seva banda «The Silverbacks». Després d'una malaltia que va estar a punt de deixar-la fora dels escenaris, «Shirley Davis & The Silverbacks» tornen amb més força que mai, carregats d'himnes soul i disposats a fer valer la profecia de Sharon Jones. L'entrada per veure aquest concert tindrà un cost de 12 € a 15 €.«Los Volcanes», arriben des de Saragossa aquest dissabte 28 d'abril a les 22.30 h, com a segon grup del cicle. Aquest grup va néixer a causa de la separació del mític grup de soul «The Faith Keepers», ara es presentem amb un conjunt més reduït de 5 membres. El seu estil ha evolucionat a un soul espanyol ambientat als anys 60. L'entrada té un cost de 10 € a 12 €, i l'abonament pels dos dies és de 18 €. Les entrades es poden adquirir en línia mitjançant la plana web, aquí