Tots els recintes del Museu d'Història obriran de manera gratuïta un cop al mes

Les cases Canals i Castellarnau es podran visitar el primer dissabte de cada mes i l’Amfiteatre, el Circ o el Pretori l’últim dimarts en horari habitual

Actualitzada 22/04/2018 a les 19:52

Tots els recintes del Museu d’Història de Tarragona (MHT) obriran per a tots els públics i de manera gratuïta una vegada al mes. El Passeig Arqueològic, l’Amfiteatre, el Pretori, el Circ i el Fòrum Local es podran visitar l’últim dimarts de cada mes. D’altra banda, les cases Canals i Castellarnau, que fins ara només eren accessibles per a grups amb reserva prèvia, obriran el primer dissabte de cada mes per a tothom que vulgui descobrir les històries que amaguen. «D’aquesta manera, fem difusió del Patrimoni no només pels turistes, també pels tarragonins i tarragonines», expressava la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Tarragona, Begoña Floria, qui valorava «molt positivament» la iniciativa.L’obertura de les cases Canals i Castellarnau al públic havia estat una reclamació des de feia anys, però els problemes de personal ho impedien. Quan va arribar la crisi econòmica, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (RSAL) es va convertir en el principal impediment per tal de cobrir les places que es perdien per jubilacions i baixes, així com a l’hora de contractar el personal necessari per oferir un servei complet. Per aquest motiu, tal com reconeixia Floria, «vam prioritzar aquells monuments que eren Patrimoni Mundial».Des de l’any passat, però, el Museu d’Història de Tarragona compta amb reforç de personal quan arriba la temporada d’estiu. Això, sumat a una reorganització interna, ha propiciat l’obertura de les cases Canals i Castellarnau una vegada al mes i de manera gratuïta. «Vaig demanar a l’equip que, si us plau, mirés de fer una reorganització interna per poder tenir les cases obertes», deia Floria, que afegia que, «després de mesos de treball, ho hem aconseguit». Així doncs, a més de les visites concertades actuals per a grups superiors a 20 persones (que ja consten al web del MHT), restaran obertes per a visites lliures, el primer dissabte de cada mes, a partir del proper mes de maig, en horari de 9 a 15 hores.La intenció, a més, és que les cases puguin obrir més dies en un futur «proper». «Tan aviat com sigui possible, les cases s’obriran al públic sempre», deia Floria. El que està per veure és si mantindrien la gratuïtat o, en cas contrari, s’hauria de pagar entrada.D’altra banda, en el marc del pla per difondre el Patrimoni de la ciutat als tarragonins i tarragonines, el consistori ha decidit que el Passeig Arqueològic, l’Amfiteatre, el Pretori, el Circ i el Fòrum Local es podran veure sense cap cost el darrer dimarts de cada mes. La iniciativa s’allargarà entre els mesos de maig a octubre. «És un bon dia perquè la gent de la ciutat pugui aprofitar i visitar els monuments», deia Floria. Tot i això, l’entrada serà de franc per tothom, també per als turistes. A més, el consistori ha fet coincidir l’obertura de portes amb el dia que els museus de la Generalitat també són gratuïts.D’aquesta manera, l’Ajuntament intenta fer «més fàcil» la visita dels monuments per part dels ciutadans. «Ara són més accessibles», destacava Floria.