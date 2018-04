Sant Jordi d'estrenes i velocitat

La diada ha acabat en poc més de quaranta minuts i ha deixat castells de 8 de la Jove i de 7 de Xiquets, Serrallo i SPSP

Actualitzada 23/04/2018 a les 21:57

La diada de Sant Jordi a la Rambla Nova de Tarragona ha tornat a brillar per la seva rapidesa. En poc més de quaranta minuts, les quatre colles de la ciutat han completat les tres rondes de castells i els pilars de comiat. Era la primera jornada castellera d’aquest any amb les quatre agrupacions i ha deixat, com a castells destacats, el 3 i 4 de 8 de la Jove i el 9 de 7 i el 5 de 7 dels Xiquets de Tarragona. Els Castellers de Sant Pere i Sant Pau, per la seva banda, han completat també l’estructura del 5, mentre que els Xiquets del Serrallo s'han estrenat aquesta temporada amb un 3 de 7 de postal.Puntualitat britànica. Passaven pocs segons de les vuit quan els segons de la Jove de Tarragona s’han enfilat a la pinya del 3 de 8, el tercer que intentaven enguany i que han completat sense problemes. Gairebé al mateix temps, els Xiquets de Tarragona han muntat un 4 de 7 amb el pilar que han executat a la perfecció. Ha comptat amb algunes estrenes i amb un espadat molt lleuger, que s'ha mantingut ferm en tot moment. Uns metres al costat, a tocar del Balcó del Mediterrani, els Xiquets del Serrallo es disposaven a completar el primer castell de la temporada. Els d’Adrià Iglesias, que s’estrenava com a cap de colla, han plantat un 3 de 7 de postal tot i les novetats de tronc i canalla. Per la seva banda, els del barri cooperativista han descarregat un 3 de 7 que no ha presentat cap complicació i que, de ben segur, pujarà un pis en aquest primer tram de temporada.La rapidesa de la diada, que cal recordar que té un format de rondes conjuntes, s'ha fet notar en l’inici de la segona ronda. Només havien passat nou minuts des del primer castell i la Jove ja estava muntant la pinya del segon. Si no hagués estat pels Castellers de Sant Pere i Sant Pau, que s'han endarrerit un pèl, en un quart d’hora s’haurien completat dues rondes. Els espectadors gairebé no han tingut temps de veure els castells. Els del Cos del Bou han optat, en la segona ronda, pel carro gros. El 4 de 8 s'ha descarregat sense problemes i amb la velocitat que caracteritza els de la camisa lila. Els Xiquets de Tarragona han escollit el 5 de 7, castell perfecte per rodar castellers en una diada d’inici de temporada. Immaculat. Per la seva banda, els del barri mariner han descarregat la torre de 6, castell que hauran de freqüentar si volen pujar-lo un pis durant aquest curs. Els Castellers de Sant Pere i Sant Pau han tancat la segona ronda 8 minuts després d’haver començat i amb un 5 de 7 gairebé excel·lent.La tercera ronda ha començat amb un 7 de 7 dels Xiquets que, tot i tremolar com és habitual en aquesta estructura, s'ha descarregat sense problemes. La Jove també ha optat per un castell amb molta gent a dalt. El 9 de 7 s'ha completat amb les tres aletes ben coordinades i sense complicacions. Els Xiquets del Serrallo han estat els tercers en descarregar la seva estructura, un 4 de 6 amb el pilar molt parat. Pocs minuts després, els de Sant Pere i Sant Pau han descarregat el seu últim castell, un 4 de 7 amb el pilar ràpid i ferm.La diada ha clonclòs amb els pilars de comiat i el tradicional toc dels Segadors. Totes quatre colles tornaran a reunir-se el dia de Sant Joan. Fins aleshores, tindran temps de seguir rodant castellers i noves estructures.