La regidora de la CUP ha compartit un vídeo enregistrat aquest dissabte davant l'Ajuntament de Tarragona

Actualitzada 23/04/2018 a les 13:49

Aquesta tarda han fet la clausura de les Jornades del @TarragonaCdr a l,estil tabarnià! pic.twitter.com/ccImNzRobP — Nina de Chartreuse (@NinaIvori) April 22, 2018

La regidora de l'Ajuntament de Tarragona per la CUP, Laia Estrada, ha recollit en una piulada aquest dilluns un vídeo d'un tuitàire tarragoní (@NinaIvori) en que es veu com una senadora de Ciutadans per Tarragona, Eva Sagardoy, retira cartells dels CDR, contra el 155, que aquest dissabte es van penjar a la façana del Palau Municipal de Tarragona.Segons denuncia Estrada, la senadora està companyada «colze a colze», per una persona que en un moment del vídeo mostra simbologia de grups d'ultradreta. I afegeix que «Després C's assegura que no és culpa seva que a les seves manis s'hi colin ultres...»