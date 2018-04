La Processó de les Rates protagonitza la segona entrega de les aventures del gat Calçot

Aquest conte en anglès ambientat a la Part Alta es publica avui

Actualitzada 23/04/2018 a les 09:18

Creuant fronteres

La història de la processó de les rates és una de les més conegudes de Catedral de Tarragona. Ara, ha servit d’inspiració per la creació d’un conte infantil escrit en anglès protagonitzat per un gat pèl-roig anomenat Calçot que viu a la Part Alta. Darrere de Calçot the Cathedral Cat and the Procession of the Rats, s’hi troba la imaginació inesgotable de la nord-americana Pat Mullakey i de l’il·lustrador Paúl Sánchez i la motivació per ensenyar anglès de Gareth Milne i Andrew Dobbin, de l’acadèmia English Tarragona. De fet, aquests últims van ser els qui el passat 2016 van impulsar la publicació del primer conte del Calçot, amb un objectiu molt clar: apropar la lectura en llengua anglesa als més petits de la casa.El primer llibre, que duia per títol Calçot the Cathedral Cat and the Eyes in the Wall, va comptar des de l’inici amb una molt bona acollida, tant entre els joves lectors com entre els pares. La clau de l’èxit requeia en la combinació d’una història entretinguda i carregada de misteris a resoldre, que es desenvolupava en un entorn conegut com és Tarragona, i que permetia a la vegada adquirir nou vocabulari i acostumar-se a llegir en anglès. «La reacció va ser molt positiva. De fet, vam fer activitats amb el llibre en diferents escoles i els nens estaven encantats. A més, els nens es quedaven força sorpresos al veure unes il·lustracions genials de llocs que ells coneixen», comenta Gareth Milne.Aquesta fórmula es repeteix en la segona entrega de les aventures de Calçot, en la qual el gat vol saber-ne més sobre la història de la processó de les rates que guarneix un dels capitells del claustre de la Catedral. Així doncs, els petits l’acompanyen al llarg de la història, de manera que tenen l’oportunitat de conèixer la llegenda al voltant d’aquest element arquitectònic i aprendre, en aquesta ocasió, vocabulari relacionat amb la família.Les aventures d’en Calçot, però, no només estan pensades per a infants tarragonins. I és que han arribat també a Gran Bretanya i als Estats Units. «És fantàstic saber que gent de Regne Unit i els EUA llegeixen la història als seus fills i que gràcies a això els nens tenen una idea de Tarragona i d’en Calçot a la seva imaginació», explica Milne.Calçot the Cathedral Cat and the Procession of the Rats es publica avui, coincidint amb la diada de Sant Jordi. Els seus autors i promotors estaran a la parada número 22 de la Rambla venent exemplars i a partir de demà es podrà trobar a sEnglish Tarragona, al carrer Pin i Soler.