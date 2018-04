L'original de la Nina d'Ivori serà una de les 165 peces que lluiran al Tinglado 4

L’exposició del MNAT s’inaugurarà el 16 de juny per compensar el tancament de la seu de la plaça del Rei per obres de reforma

Mosaics i estàtues togades

Les peces més emblemàtiques del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT) formaran part de l’exposició que acollirà el Tinglado 4 del Moll de Costa a partir del 16 de juny per compensar el tancament de la seu de la plaça del Rei fins al 2021 a causa de les obres de reforma que s’han de dur a terme a l’edifici. L’original de la Nina d’Ivori i el Mosaic de la Medusa seran dos dels elements més significatius que formaran part de la mostra permanent i que contindrà 165 peces de gran valor i de temàtica diversa.La Nina d’Ivori és un exemplar de nina articulada que va ser trobada el 1927 a l’interior d’un sarcòfag a la Necròpolis Paleocristiana, que contenia les restes d’una noia molt jove, d’una edat que es va calcular entre els cinc i els sis anys. Les restes de fils d’or trobats al costat de la peça confirmarien que la Nina d’Ivori estava abillada amb vestidets que imitaven la roba dels nens de l’època. L’enterrament, d’època baiximperial, va ser datat entre els segles III i IV dC. Tot i la importància de les troballes que es van fer a la Necròpolis amb motiu de la construcció d’una fàbrica de tabacs al costat de la llera del riu Francolí, la que va ser considerada com el símbol del jaciment va ser la Nina d’Ivori. La Necròpolis Paleocristiana està considerat l’espai d’enterraments més important de l’occident de l’Imperi Romà.La directora del MNAT, Mònica Borrell, va informar a aquesta redacció que el conjunt d’elements que s’exposaran permetrà visitar una col·lecció molt diversa, com el Mosaic de la Medusa o el Mosaic de les Muses que es va trobar al conjunt arqueològic dels Munts, a Altafulla. Borrell va comentar que «les grans estàtues de togats i d’un cuirassat sorprendran per les seves dimensions», més quan es vegin en un indret com el Tinglado 4 del Moll de Costa.L’exposició estarà formada per peces construïdes amb material divers, com marbre, pedra, ceràmica o metall. L’objectiu és aportar «una selecció d’objectes que permetran fer un recorregut per totes les etapes de Roma, des de l’antiguitat fins a la tardoromana», va dir la directora del museu.De les peces que integraran l’exposició, la que fa menys temps que va ser localitzada és un sepulcre que es va trobar a l’antiga caserna de la Guàrdia Civil, al carrer López Peláez. En aquest jaciment, els arqueòlegs van desenterrar diverses estructures, espais funeraris i un segment decoratiu d’un llit molt ben conservat.Borrell va destacar, per altra banda, que l’exposició presentarà «des d’objectes de la vida quotidiana» dels habitants de Tarraco a la inscripció dedicada a un geni de la colònia».El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona aprofitarà el tancament de la seu de la plaça del Rei per ser reformada per estudiar i elaborar el disseny d’un nou relat expositiu que li donarà un altre sentit quan reobri les seves portes al públic d’aquí a tres anys. Borrell va defensar la reorganització dels contenguts de les sales i va recordar que al museu, tancat al públic el passat 15 d’abril, hi havia peces que es presentaven exactament igual que des del 1960. Dit d’una altra manera, s’aprofitaran les obres per replantejar la manera de presentar les peces en el nou museu que es reobrirà el 2021 a la plaça del Rei.