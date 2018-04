L'Anella tindrà locals de restauració quan hagin acabat els Jocs de 2018

Serà un dels serveis que hi haurà per acostar la ciutadania, junt amb rocòdroms i barques d’esbarjo

Actualitzada 22/04/2018 a les 20:01

Jornada de les llars d’infants

L’Anella Mediterrània tindrà locals de restauració quan hagin acabat els Jocs Mediterranis. L’Ajuntament licitarà aquest servei una vegada hagi passat l’esdeveniment esportiu, amb l’objectiu d’acostar la ciutadania a l’espai. «Hi ha un parc de 28 hectàrees que els tarragonins ja han començat a conquerir pacíficament», expressava el regidor Comissionat dels Jocs, Javier Villamayor, durant la jornada lúdica organitzada ahir per les llars d’infants municipals. És un espai amb «moltíssimes possibilitats de futur», deia Villamayor sobre l’Anella, per aquest motiu, el consistori oferirà diversos serveis, que es licitaran «a partir d’aquest estiu».Passejar, anar en bicicleta, patinar o llogar una de les barques d’esbarjo del llac són algunes de les opcions que, fins ara, es coneixien per fer ús de l’Anella un cop hagin acabat els Jocs. Però, tal com informava Villamayor, n’hi haurà més. L’Anella tindrà també locals de restauració i, fins i tot, s’està estudiant la possibilitat d’instal·lar rocòdroms i «equipaments esportius específics», deia Villamayor. «L’estudi d’INEFC va identificar usos per l’Anella que no tenen relació amb esports habituals, com l’handbol o el waterpolo, i tenen molta demanda», afegia.Cal recordar que, fins ara, l’únic servei posterior als Jocs que s’havia anunciat per donar ús a l’Anella eren les barques d’esbarjo del llac. L’embarcador ja és una realitat i el següent pas serà la convocatòria d’un concurs públic per part de l’Ajuntament per escollir l’empresa que tindrà la concessió.Sobre la finalització del Palau d’Esports i la piscina olímpica, Villamayor informava que els treballs van a «bon ritme». De fet, està previst que aquesta setmana es facin les primeres proves a la piscina, que s’omplirà d’aigua per avaluar el seu estat. També s’instal·laran les dues grades amb capacitat per 2.000 persones. Pel que fa al Palau d’Esports, recalcava que «la cloenda dels treballs de la quarta fase de les obres és el 31 de maig» i que «s’està treballant diàriament».Els infants tarragonins van gaudir ahir d’un matí en família a l’Anella Mediterrània. Des de les 10 hores fins a gairebé la una del migdia, fills i pares van descobrir aquestes instal·lacions dels Jocs del Mediterrani, van participar en tallers i un ball de zumba i van fer una cursa solidària a favor d’UNICEF.Aquesta cursa, sota el nom Gotes pel Níger, tenia preu d’inscripció d’un euro i tots els diners recaptats van anar destinats a un programa que treballa per fer arribar l’aigua potable a les escoles d’aquest país africà. A l’acte hi va assistir també l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros i el regidor d’Educació, Francesc Roca.