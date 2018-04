Els tarragonins omplen la Rambla Nova en un Sant Jordi assolellat

En aquest punt de la ciutat, 218 parades venen llibres i roses durant tot el dia

Centenars de tarragonins han sortit aquest matí de casa per gaudir de la Diada de Sant Jordi tot passejant per la Rambla Nova de Tarragona, epicentre de la ciutat durant aquesta Diada. Enguany, aquest dia tan marcat al calendari dels catalans ha arribat acompanyat del bon temps, que ha afavorit que els ciutadans omplin la ciutat de bon matí per comprar roses i llibres.A la Rambla Nova, lloc de la ciutat on es concentra el major gruix de parades, hi ha un total de 218 estands. Els omplen les llibreries, entitats, col·lectius i institucions de Tarragona, que esperen augmentar les seves vendes o recaptar diners a través de les roses, els llibres i també marxandatge relacionat amb la diada. La resta del centre de la ciutat i els barris compten amb 59 parades de venda de flors i llibres.