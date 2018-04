Les cadires de casa substitueixen les marquesines de l'EMT a Mas Pastor

La presidenta de l’empresa municipal diu que «tècnicament és impossible» instal·lar seients

Actualitzada 22/04/2018 a les 20:11

Creativa i divertida. Així podria qualificar-se la solució que el veïnat de la urbanització de Mas Pastor ha donat a l’absència d’un lloc per seure a la parada d’autobús de l’Empresa Municipal de Transports (EMT). Tal com es pot comprovar en la imatge, els usuaris habituals de la línia 55 –que fa el trajecte entre Rodolat del Moro i el barri de Sant Pere i Sant Pau–, han col·locat una desena de cadires de casa a la parada. D’aquesta manera, poden seure mentre esperen l’arribada de l’autobús. La presidenta de l’EMT, Begoña Floria, va prendre’s amb humor la iniciativa i va assegurar que «és tècnicament impossible instal·lar una marquesina a aquest carrer». «Però on no arriba l’Ajuntament, arriben els ciutadans», bromejava.La línia d’autobús que uneix aquesta urbanització amb el barri de Sant Pere i Sant Pau es va posar en marxa el mes de març de 2015, després d’un acord entre els ajuntaments de Tarragona, el Catllar i els Pallaresos. «El més difícil va ser fer arribar el bus fins allà», subratllava Floria. La parada de Mas Pastor no compta amb cap element per seure, per això, els usuaris habituals han hagut de fer ús de les cadires de casa seva.La presidenta de l’EMT assegurava que l’any passat es va fer un estudi per comprovar quines eren les parades que més necessitaven les marquesines, després de calcular el flux de gent que feia ús de les línies i les particularitats de cada carrer. Les voreres del camí Mas del Frare, on s’ubica aquesta parada, són molt estretes i no ho permeten.