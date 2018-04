La calor porta els primers banyistes a les platges de Tarragona

Han aprofitat les bones temperatures per prendre el sol o nedar abans que hagi arribat l’estiu

Actualitzada 22/04/2018 a les 18:05

La calor ha portat aquest diumenge els primers banyistes a les platges de Tarragona. Les temperatures, que han estat al voltant dels 23 graus durant el matí, han vingut acompanyades d’un sol radiant que molts no han volgut desaprofitar, quan encara no ha arribat l’estiu. Molts tarragonins s’han acostat a les platges de la zona, com a la platja del Miracle, on alguns han passat el matí prenent el sol en banyador, passejant o fent esport a la zona. Hi ha qui també s’ha atrevit a banyar-se, tot i que l’aigua encara està freda, a uns quinze graus. Per això, d’altres s’han conformat en remullar-se a les dutxes del passeig, de tant en tant.