Han celebrat unes jornades que han acabat amb una encartellada a la plaça de la Font

Actualitzada 22/04/2018 a les 16:11

El CDR de Tarragona ha reivindicat aquest diumenge anar cap a una vaga general com a pròxim moviment del col·lectiu. Aquesta ha estat la conclusió principal de les jornades que ha celebrat el CDR de la ciutat aquest cap de setmana, i que ha acabat amb una encartellada a la façana de l’Ajuntament on han participat una trentena de persones. Al manifest que han llegit, s’ha reclamat treballar per anar «cap a una vaga general que afecti tot allò que realment els fa mal» i a «fer-ho sense por i amb el cap ben alt». En la mateixa línia, s’ha fet una crida a continuar treballant per la justícia social per «trencar amb el marc establert», com porten fent des de fa set mesos, des de la creació dels CDRs, via la desobediència. Les jornades van començar divendres amb un acte a la presó i dissabte es van celebrar diverses taules de treball per abordar els pròxims moviments.