La Mútua Catalana promociona el llegat de Jujol del Gremi de Pagesos de Tarragona

La Fundació ha fet una donació de 6.000 euros per conservar el llegat de l'arquitecte modernista

20/04/2018 a les 18:14

La Fundació Privada Mútua Catalana (FPMC) promociona el llegat del modernista Josep Maria Jujol conservat a la seu del Gremi dels Pagesos, informa aquest organisme.La Fundació i el Gremi han signat aquest any un conveni de col·laboració per tal de donar suport al projecte d'adequació de l'anomenat Espai Jujol i, per a això, han donat 6.000 euros.Es tracta d'un museu amb obres de l'arquitecte modernista a la seu del Gremi, al carrer Arc de Sant Llorenç de Tarragona.Jujol (Tarragona 1879-Barcelona 1949) va ser un soci actiu del Gremi de Pagesos i va dirigir les obres de remodelació interior de l'església de Sant Llorenç i Sant Isidre, després de la Guerra Civil.Destaquen com a creacions pròpies els passos de Setmana Santa del Sant Sepulcre i de la Pietat i diferents peces del mobiliari ornamental del recinte.L'arquitecte va dissenyar també banderes brodades, penons i segells vinculats al gremi, que es conserven, amb altres elements, al museu que ara es vol renovar i millorar per afavorir-ne la visita per part de la ciutadania.El Gremi de Pagesos té gairebé 700 anys d'història i és un dels participants més antics i destacats del programa de la Setmana Santa de la ciutat.