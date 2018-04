L’acte organitzat per Tecletes ha entretingut als infants amb contes i titelles

Tarragona s’endinsa en la festivitat de Sant Jordi i aquest matí els més petits han pogut gaudir de contes i titelles. El Tastet de Sant Jordi és una activitat organitzada per Tecletes, una associació de mares, on els infants han pogut llegir i escoltar contes, jugar amb titelles i veure a la Caputxeta Vermella.Tant pares com nens han gaudit d’un matí en família a la plaça dels Carros on el bon temps ha acompanyat l’activitat.