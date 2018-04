Vergüenza Ajena anuncia gira especial pel seu dècim aniversari

Els tarragonins estrenen, aquest dilluns, el seu nou senzill 'Rumba al mar'

El grup tarragoní Vergüenza Ajena format pels germans Tito i Sergi Félix i el guitarrista José Montañés, presenten el seu nou single Rumba al mar. Aquest estarà disponible a partir del dilluns 23 d'abril, a totes les plataformes digitals i a la web del grup Després de tres anys fora dels escenaris, des del seu últim àlbum d'estudi Dibujando sueños amb més de 3000 còpies venudes, el grup torna amb més força que mai. Segons Tito Félix, «hem fet un reset i tornem amb el so més pur, el del nostre inicis».Des de finals de 2017 estan treballant en un disc que veurà la llum a finals d'aquest any. Amb aquest, el grup tarragoní busca tornar a les seves arrels. Darrere d'aquest segon àlbum d'estudi de Vergüenza Ajena es troba Mediaframe Producciones, una productora de Tarragona que aposta per artistes del territori.A més, aquest any el grup també realitzarà la gira 10x10 en motiu del seu dècim aniversari. Es tracta d'una gira estatal de deu concerts, amb deu artistes convidats i en deu ciutats de tot el país.