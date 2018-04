Un aviador comparteix espectaculars imatges de Tarragona des de l'aire

El mercat central sense coberta, la Rambla Nova o la Plaça de la Font des de l'aire són algunes de les imatges que comparteix en la seva galeria d'instagram

Actualitzada 20/04/2018 a les 20:28

El Pep Moncusí de la Salud és un amant de Tarragona i també de l'aviació. Unint aquests dos amors, s'ha fet amb un arxiu de prop de 10.000 imatges realitzades en els seus vols per sobre de Tarragona ciutat i el Camp de Tarragona en l'avioneta Piper PA28 que surt des de l'Aeroclub de Reus.Ho fa per hobby però les seves imatges úniques mostren alguns dels llocs emblemàtics de la Costa Daurada des d'un punt de vista desconegut. Són imatges emblemàtiques del litoral tarragoní però també de la ciutat de Tarragona. El seu instagram tgnpep recull part d'aquestes imatges i mostra, per exemple, la coberta de la què va ser la plaça de braus (actualment la TAP) o una imatge del Mercat Central de Tarragona sense coberta mostrant l'esquelet, durant la reforma prèvia a la seva inauguració.Entre altres de les imatges més curioses, es pot trobar el Camp del Nàstic en tonalitat marró degut a un canvi de gespa o la construcció del Ferrari Land a PortAventura. La Rambla Nova o les Muralles de la ciutat des de la perspectiva d'un ocell són altres de les instantànies que les xarxes socials li permeten compartir amb els seus seguidors. La platja d'Altafulla, el Castell de Tamarit, la Platja Waiki, la Platja Llarga, el Serrallo, el Port de Tarragona són alguns dels seus paisatges favorits que es van repetint en els seus canals.La passió per la fotografia d'aquest llicenciat en geografia ha fet que incorporés la tecnologia al seu hobby i ara també realitza imatges amb un drone que no el limita tant quan vol apropar-se a allò que li interessa, «no té la limitació de l'alçada que té un avió que no permet baixar tant».Fa 28 anys que vola i cada sortida, la seva càmera capta allò que més li crida l'atenció: «m'encanta veure com creix i canvia la ciutat, els canvis visuals et donen una idea de la magnitud de les transformacions que tenen lloc a la nostra província» assegura. El Pep té un arxiu digitalitzat de Tarragona des de 2004 on documenta des de l'aire tots els canvis que capta. A vegades, recupera imatges de fa anys i les compara amb les més recents donant com a resultat un efecte impactant d'algunes transformacions que, com explica, «en el día a dia no ens adonem de com evoluciona el lloc on vivim, des de l'aire es veu molt clar».El Pep té intenció de continuar documentant l'evolució de Tarragona tot i que es queixa de la limitació que implica a nivell econòmic poder volar però assegura que continuarà sortint tant com pugui per deixar-se captivar pels colors de Tarragona.