Tarragona presenta en societat el programa cultural dels Jocs

La Banda Unió Musical posa la música i els actors Ivan Labanda i Elena Gadel els comentaris en ‘Somnis de pedra i aigua’

Actualitzada 19/04/2018 a les 21:52

Els actors Ivan Labanda i Elena Gadel van conduir l’acte de presentació del programa cultural dels Jocs Mediterranis, Somnis de pedra i aigua, en el decurs d’una proposta lúdica que va tenir lloc ahir a la tarda al Teatre Tarragona. La música de la Banda Unió Musical de Tarragona, que va interpretar peces relacionades amb el món de l’olimpisme i de l’esport, com Carros de fuego, va posar la nota de color a una presentació que va comptar amb la presència de l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros; del president de la Diputació, Josep Poblet, i de representants de la Generalitat i de l’Estat.L’escenari va estar dominat en tot moment per una imatge de l’Amfiteatre, on dominava el moviment de persones a les grades i el blau del mar, mentre que gairebé tot el protagonisme va ser per a la Banda Unió Musical de Tarragona.El programa cultural dels Jocs iniciarà el seu recorregut aquest mes d’abril i finalitzarà el pròxim octubre. Del centenar d’activitats programades, l’organització destaca el concert que el 10 de juny, a la Catedral, protagonitzarà l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), que relacionarà els Jocs Mediterranis amb els Jocs Olímpics de París, on Pau Casals hi va intervenir. El 1924, el músic vendrellenc va dirigir la seva orquestra al Theâtre des Champs-Elysées. El comissionat dels Jocs, Javier Villamayor, va manifestar que «esperem una bona resposta del públic» que acudeixi als actes que contempla «un programa ambiciós i ideat per a tots els públics». El d’ahir va ser, per a Villamayor, «un dia important, perquè presentem un programa que començarà amb un concert històric dedicat a Pau Casals». El comissionat va afegir que «durant sis mesos Tarragona viurà un ampli programa d’activitats culturals on estaran representats gairebé totes les arts».Una de les propostes d’especial rellevància està relacionada amb el Festival de Teatre Clàssic de Mèrida. Els dies 9 i 10 de juny es representarà al Teatre Tarragona Èdip rei, de Sòfocles, i els dies 16 i 17 de juny serà el torn de Calígula, d’Albert Camús.Sense abandonar el mes de juny, el dia 20 d’aquest mes, a l’avinguda Vidal i Barraquer, Love of Lesbian i Buhos oferiran el concert Mediterràniament, mentre que el 30 de juny, l’Auditoria de la Diputació acollirà l’espectacle de percussió i dansa Ritmes de la Mediterrània, en el qual intervindran alumnes i professors dels conservatoris de la Diputació que proposaran un viatge artístic per França, Itàlia, Grècia, el Magrib, Croàcia, Espanya, Eslovènia i països del Mediterrani oriental.El programa Somnis de pedra i aigua preveu, per al mes de juliol, diverses activitats, com la que acollirà el Teatre Tarragona el dia 5 i que tindrà com a protagonisme la dansa. La bailaora i coreògrafa María Pagès –(Premi Nacional de Dansa 2002) i el coreògraf i ballarí Sidi Larbi Cherkaoui, fusionaran flamenc i dansa contemporània. A més, el 14 de juliol la plaça Corsini serà escenari de l’espectacle Shapers, liderada per la companyia francesa Ex-Nihilo. Vuit joves de cultures tan diferents com les d’Egipte, Marroc, França i Espanya oferiran, en forma de dansa contemporània, una reflexió sobre l’us de l’espai públic.El programa cultural de Tarragona 2018 clourà el 27 d’octubre amb un concert al Teatre Tarragona que rememorarà els sons mediterranis, des del jazz, amb la veu de Carmen París, la pianista i compositora María Parra i el saxofonista Xavier Pié, tres artistes de Tarragona. El programa ha incorporat activitats ja previstes com Tarraco Viva, el Festival Internacional de Teatre de Tarragona o el Concurs de Castells.