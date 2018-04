Llibreries de Tarragona es queixen que els han reduït l'espai de les parades de Sant Jordi

Les parades de les llibreries seran de la mateixa mida que les dels altres col·lectius que venen llibres i roses durant la diada

Actualitzada 20/04/2018 a les 11:53

Descontent i molèstia entre les clàssiques llibreries de Tarragona que instal·laran la seva parada a la Rambla Nova per Sant Jordi. Les llibreries La Capona, La Rambla i Adserà han emès un comunicat en el qual es queixen que l’Ajuntament els ha decidit reduir l’espai de les parades que tindran a la ciutat per la diada. A més, afirmen que el consistori els ho ha comunicat tant sols tres dies abans i per telèfon i que s’han negat a parlar amb ells, motiu pel qual es mostren «decebuts».Les llibreries tarragonines La Capona, La Rambla i Adserà es mostren molestes amb l’Ajuntament. El motiu és l’espai del qual podran gaudir les seves parades durant Sant Jordi, el qual enguany es veu reduït. Els llibreters afirmen que van demanar el permís per instal·lar les seves parades amb un mes d’antelació i que l’Ajuntament, només tres dies abans de la diada, els ha comunicat que tindran un espai reduït «sense donar opció al diàleg i a trobar altres solucions».Els llibreters es queixen que el consistori els vulgui donar el mateix espai a ells, professionals que es dediquen a la venda de llibres durant tot l’any, que «als oportunistes que aprofiten el dia per afegir-se i fer Caixa» ja que consideren que d’aquesta manera es «menysprea l’esforç que fem tot l’any» i «s’afavoreix la competència deslleial», segons afirmen en el comunicat.En aquest sentit, en Ramon Marrugat de la Llibreria la Rambla ha afirmat a aquest mitjà que «ens tracten igual que els venedors de llibres, que no és el mateix que les llibreries», a més de queixar-se de la manera en com el consistori els ho ha comunicat. «Hem de cuidar la ciutat i això no és manera de fer-ho», sentencia Marrugat.Per altra banda, les tres llibreries afirmen en el comunicat que «ja teníem els llibres comprats per la capacitat d’espai, encaixats amb tota la feina que suposa» i es queixen que qui s’encarregui d’això sigui una persona d’ocupació pública i no de cultura, que tindria més sensibilitat amb el sector. La Capona, La Rambla i Adserà lamenten que «hi ha solucions però no les volen pactar», cosa que per ells és «ofensiu i decebedor».