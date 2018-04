L'Hospital Joan XXIII programa diverses activitats per Sant Jordi

Dilluns hi haurà diversos mercadets solidaris arreu de Tarragona

Actualitzada 20/04/2018 a les 13:35

L’Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona organitza diverses activitats lúdiques durant aquests dies per celebrar Sant Jordi. El passat dijous 19 d’abril, un mag va visitar als nens i nenes ingressats a la planta de pediatria de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona i amb el seu espectacle Màgic Fluss va aconseguir fer passar una estona divertida als pacients més petits de l’hospital. Aquest espectacle és fruit de la col·laboració de l’Hospital Joan XXIII amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que, cada any, per Sant Jordi, proporciona actuacions lúdiques al Joan XXIII i en altres hospitals.Per dissabte 21 d’abril, el centre rebrà el ballet Amaia Dorronsoro que actuarà, a les 12 del migdia, al costat de la cafeteria del parc sanitari. Aquest ballet està format per nois i noies d’uns 16 anys i es va estrenar el passat 19 d’abril amb una funció a l’Auditori de la Diputació de Tarragona, amb el programa Instantáneas, un repertori pensat per a nens i adolescents d’entre 10 i 16 anys.Durant la Diada de Sant Jordi, el proper dilluns 23 d'abril, l’associació de voluntariat de l’Hospital Joan XXIII, TàrracoSalut, posarà diversos mercadets solidaris arreu de Tarragona per vendre els productes de manualitats que elaboren els voluntaris i les voluntàries de TàrracoSalut amb l’ajuda dels nens i nenes ingressats al centre hospitalari: objectes decoratius de Sant Jordi, roses de feltre i de paper, punts de llibre, complements de llana teixits a mà, ninos de roba, polseres, penjolls, arracades, llibres de segona mà, etc. Els punts de venda estaran ubicats a l'entrada de l'Hospital Joan XXIII i del Sociosanitari Francolí, al vestíbul del CAP Muralles i també a la Rambla Nova, a l'alçada de l'Hotel Lauria.Cada producte que es compri a TàrracoSalut ajudarà a la gent ingressada a qui TàrracoSalut dedica la seva tasca de voluntariat. L’Hospital Joan XXIII té una tasca de Responsabilitat Social Corporativa que exemplifica amb diverses associacions de voluntariat, com és el cas de TàrracoSalut, i amb diferents accions solidàries realitzades al llarg de l’any.