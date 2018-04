L'Ajuntament retrocedeix i les parades de La Capona, La Rambla i Adserà no seran més petites

El regidor d’Ocupació de Domini Públic, José Juan Acero, ha dit que després de la diada s’obrirà «un període de reflexió» per consensuar la millor opció pel Sant Jordi de l’any que ve

Actualitzada 20/04/2018 a les 15:33

Les protestes de les tres llibreries històriques de Tarragona han sorgit efecte. L’Ajuntament de Tarragona ha fet un pas enrere i, finalment, les parades que les llibreries La Capona, La Rambla i Adserà instal·laran a la Rambla Nova per Sant Jordi no veuran reduït el seu espai. Així ho ha informat el regidor d’Ocupació de Domini Públic, José Juan Acero, que ha instat a obrir «un període de reflexió» després de la diada per consensuar la millor opció pel Sant Jordi de 2019.Les llibreries La Capona, La Rambla i Adserà han mostrat aquest divendres el seu descontent amb el consistori després que els haguessin comunicat, només amb tres dies d’antelació, que les parades de Sant Jordi que instal·len a la Rambla Nova enguany serien més petites. D’aquesta manera, les seves parades quedaven reduïdes a la mateixa mida que les dels demés col·lectius, fet que han criticat durament perquè consideren que la decisió era un «menyspreu a l’esforç que fem tot l’any» i que «afavoreix la competència deslleial». A més, també es queixaven que ja tenien els llibres comprats per la capacitat d’espai de cada any.Davant de les mostres d’enuig i molèstia dels llibreters, l’Ajuntament ha decidit fer pas enrere i ha informat, després del ple d’aquest divendres, que finalment disposaran del mateix espai que els altres anys. Així ho ha explicat el regidor d’Ocupació de domini públic, José Juan Acero, qui també ha explicat que una quarta empresa o entitat havia sol·licitat tenir una parada de la mateixa mida que les tres llibreries històriques de Tarragona però que seguirà tenint el mateix espai que els altres anys.D’aquesta manera, les parades de llibres i roses ubicades a la Rambla Nova seguiran tenint enguany el mateix repartiment. Amb tot, però, Acero ha dit que un cop passada la diada s’obrirà «un període de reflexió» per tal de consensuar la millor opció pel Sant Jordi de l’any vinent. Caldrà veure, així, de quin espai disposaran les parades de llibres en la diada del 2019.