'Heroica Tarragona', l'alternativa d'oci i consum per als joves

S’emmarca en el cicle de llegendes i oralitat ‘La ciutat a cau d’orella’

Actualitzada 19/04/2018 a les 20:28

Heroica Tarragona va presentar-se ahir com una alternativa a l’oci i el consum dels joves tarragonins. S’emmarca en el cicle de llegendes i oralitat La ciutat a cau d’orella. L’objectiu d’aquest cicle és conèixer aquelles històries que no s’expliquen als llibres. Rumors que corren de boca a orella i que esdevenen un element més del dia a dia, experiències que sobrepassen els límits del temps i l’espai i creixen en l’imaginari col·lectiu com a referents de la ciutat quotidiana. És un cicle que aplega la història oral en un seguit de propostes que contenen des d’activitats lúdiques, participatives i nocturnes fins a plantejaments més tècnics i reflexius. Tot plegat, per donar forma i paraules a la Tarragona dels ciutadans, la que es construeix amb el dia a dia.«Aquesta mesura facilita l’accessibilitat de la població jove a les activitats i equipaments que promouen el desenvolupament i expressió de la persona jove. Volem afavorir especialment la curiositat i la creativitat del i la jove en les propostes que s’exposen. I a la vegada, promoure nous espais i formes de participació a mida», va expressar la regidora de Joventut, Ivana Martínez.La iniciativa està coorganitzada entre la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Tarragona, la Biblioteca Pública de Tarragona (Generalitat de Catalunya), l’Arxiu del Folklore de la URV i l’Escola de Lletres de Tarragona amb la col·laboració i participació de la comunitat educativa ILEC Tarragona. Inclou 15 propostes i totes són gratuïtes.