Els Xiquets de Tarragona reubicats al Recinte Firal del Palau de Congressos

L’Ajuntament de Tarragona ha tancat el local de la colla per una esquerda a la part posterior de l’edifici

Actualitzada 20/04/2018 a les 16:22

⚠️ATENCIÓ: AVUI, ASSAIG AL RECINTE FIRAL (Pompeu Fabra, davant de l’estació de tren)



22h ASSAIG GENERAL (la canalla no assaja)



Disposem d’aparcament per qui ho necessiti, no tenim excusa...



Que l’adversitat ens faci més forts.

Fins al vespre!

pic.twitter.com/680U5JwRFc — Xiquets de Tarragona (@xiquetstgn) 20 d’abril de 2018

Els Xiquets de Tarragona assajaran, aquest mateix divendres i durant uns dies, al Recinte Firal del Palau de Congressos a l’espera de trobar un emplaçament definitiu mentre durin els treballs necessaris per rehabilitar el local del carrer Santa Anna. Aquest, ubicat al número u del carrer Santa Anna, ha estat tancat preventivament per l’Ajuntament, després de la inspecció tècnica realitzada ahir, en la qual es van detectar deficiències estructurals que no en garanteixen la seva seguretat.La inspecció de l’edifici forma part dels treballs iniciats per l’Ajuntament per realitzar una remodelació necessària del local, tal com explica la consellera de Cultura, Begoña Floria: «Es tracta d’un edifici antic que cal renovar i actualitzar per adaptar-lo a les necessitats de l’activitat que realitzen els Xiquets i, en aquest sentit, estem treballant».La consellera ha explicat que «érem conscients que alguns dels espais del local podrien veure’s afectats en el seu ús, mentre es realitzaven les cates i els estudis previs per a la reforma, i s’estava parlant amb la direcció de la colla per poder-ho coordinar. Lamentablement hem hagut d’actuar d’urgència després de la darrera inspecció». Ahir es van detectar que els testimonis de control col·locats en unes esquerdes de la façana havien cedit, per la qual cosa, els arquitectes van determinar que l’ús com a local d’assaig de la Colla Castellera no és compatible amb les patologies estructurals observades. «Sé que és una decisió difícil arran d’una situació sobtada, però la seguretat és el primer», ha dit Floria.«El compromís del Govern és fer una anàlisi en profunditat de la situació per dur a terme les actuacions necessàries perquè el local municipal del carrer Santa Anna continuï sent el d’assaig de la colla dels Xiquets de Tarragona» ha assegurat la consellera.