El 'Tàrraco Tapes' arrenca amb 46 propostes diferents i bona afluència de gent

L’objectiu és superar el rècord i arribar a les 50.000 tapes durant els 13 dies de durada

Actualitzada 19/04/2018 a les 20:07

El Tàrraco Tapes va arrencar ahir amb una bona afluència de gent disposada a tastar les 46 propostes gastronòmiques que presenta la ruta. S’allargarà fins al dia 1 de maig, i la voluntat dels organitzadors és superar el rècord actual i arribar a les 50.000 tapes durant els tretze dies que dura l’esdeveniment.Ahir, dia en què començava aquesta ruta, que arriba a la novena edició, els propietaris dels establiments que hi participen van veure com els primers tarragonins s’acostaven per menjar les racions. A més, l’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, va acostar-se a la plaça de la Font per tastar algunes de les tapes que ofereix el certamen, acompanyat d’altres membres de l’equip de govern com la regidora de Cultura, Begoña Floria.Les tapes que els establiments oferiran durant les properes setmanes seran jutjades pels clients. La guanyadora competirà en el certamen d’àmbit estatal, que se celebrarà a Sitges sota el nom de La tapa de l’any i reunirà les millors tapes de les rutes organitzades per Estrella Damm. «Volem posar èmfasi en l’excel·lència, l’originalitat i la innovació de les tapes», va expressar el director comercial d’Estrella Damm a Tarragona, Josep Lluís Castro, durant la presentació de l’esdeveniment aquesta setmana. Per aquest motiu, els establiments participants van poder comptar amb l’ajuda del xef Diego Campos qui, a través d’un simposi, va donar idees per poder elaborar tapes noves i més fresques.El certamen s’allargarà fins al dia 1 de maig i compta amb la participació de 46 establiments. 37 oferiran la tapa i la canya o Quinto Estrella Damm per 2,5 euros i 9 més el menú de tapes de 30 euros, amb 7 racions i dues ampolles d’Estrella Damm. Els 37 bars i restaurants que ofereixen la promoció es concentren al centre de Tarragona. La majoria es troben entre la Rambla Nova i la Part Alta i un grapat es podran gaudir al barri del Serrallo.L’Ajuntament va tornar a destacar la vocació «mediterrània» d’aquesta ruta, que «encaixa a la perfecció amb la ciutat que acollirà els Jocs Mediterranis».