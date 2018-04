El ple de Tarragona rebutja dues mocions per l'alliberament dels «presos polítics»

Els retrets i la diferència de criteri dels grups municipals marquen el debat polític

Actualitzada 20/04/2018 a les 16:39

Altres acords

Tancament de vials al polígon de la Floresta per evitar l’abocament il·legal de deixalles

El ple de l’Ajuntament de Tarragona ha rebutjat en el plenari d’aquest divendres dues mocions per l’alliberament dels «presos polítics». El debat ha estat marcat pels retrets i per les topades en el posicionament polític de les diferents formacions, i cap dels dos textos ha rebut el suport necessari per poder ser aprovats. La primera moció l’ha presentada els grups d’Units i ICV-EUiA, i es posicionava «contra l’empresonament dels representants polítics i dels dirigents independentistes» i pretenia instar a superar «el bloqueig institucional». El segon text, consensuat per ERC, el PDeCAT i la CUP, era partidari de «l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l’estat espanyol».La moció d’UpA i ICV-EUiA es mostrava en desacord amb el procés judicial, amb els empresonaments i amb el processament per rebel·lió, si bé criticava «la unilateralitat i el cúmul d’errors en l’estratègia duta a terme dins i fora del Parlament que va culminar en la proclamació simbòlica i desafortunada de la independència». La portaveu ecosocialista, Arga Sentís, ha defensat que era una moció «de mínims» amb la voluntat de «desescalar» la situació i trobar sortides al conflicte polític.Malgrat aquestes intencions, la CUP l’ha rebutjat perquè considera que els pobles tenen dret a l’autodeterminació. Des d’ERC s’han mostrat «decebuts» pel text, han rebutjat les crítiques als procediments duts a terme al Parlament i han acusat els ponents de «cínics». C’s, el PP i la regidora no adscrita també s’han oposat a la moció, mentre el PDeCAT s’ha abstingut i el PSC hi ha votat a favor.Des de C’s han rebutjat la idea que hi hagi «bàndols» i han defensat que «no es jutgen idees, sinó actes». El regidor del PP Josep Acero ha compartit el posicionament del partit taronja i ha admès que, si bé «no hi ha hagut violència», la «pressió psicològica és brutal». La portaveu socialista, Begoña Floria, ha lamentat que la situació continuï «enrocada» i ha demanat que s’evitin ell llenguatge ofensiu i els atacs personals directes.La segona moció, presentada per ERC, el PDeCAT i la CUP tampoc s’ha aprovat. En aquest cas, el text demana l’alliberament dels «presos polítics» i incloïa un suport explícit als CDR «arran de la ràtzia repressiva de l’Estat». La moció, però, ha rebut els vots contraris del PSC, PP, Cs i de la regidora no adscrita, i l’abstenció d’UpA i ICV-EUiA.Les formacions no sobiranistes han coincidit a exigir als independentistes que investeixin un president de la Generalitat per poder formar Govern. Des de Cs també han insistit que no hi ha «presos polítics», sinó «polítics a la presó», i han rebutjat que als dirigents independentistes se’ls pugui considerar «exiliats». L’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha apel·lat a «lluitar fins a allà on calgui per tenir ponts per rebaixar la tensió» i a oferir «mà estesa».Responent a una pregunta de la regidora de la CUP Laia Estrada, Ballesteros ha avançat que no penjaran cap pancarta per «la llibertat dels presos polítics» a la façana de l’Ajuntament perquè aquesta mena d’accions, ha dit l’alcalde, només es fan «si són institucionals o aprovades per unanimitat».Durant el ple, s’ha aprovat provisionalment una modificació del POUM respecte el projecte de Mas d'en Sorder, a tocar del golf del Catllar. En aquest àmbit, d’unes 47 hectàrees, està previst que s’hi construeixin més de 200 habitatges i un hotel.Així mateix, durant el ple s’ha donat a conèixer que el consistori «rehabilitarà» un agent de la Guàrdia Urbana que havia estat sancionat per haver robat deu euros. El govern ha declinat donar-ne més detalls perquè el cas va suposar l’obertura d’un expedient protegit.D’altra banda, el plenari ha aprovat, mitjançant declaracions institucionals, la instal·lació de plaques Stolperseteine en record als deportats als camps de concentració nazis; el suport del consistori a què la diada de Sant Jordi sigui declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat; el suport a l’ONG catalana Proactiva Open Arms i la ratificació del conveni 189 de l'OIT sobre les persones treballadores de la llar.El ple ha aprovat mocions per implementar una policia de barri i una xarxa d'agents cívics de proximitat per prevenir l'incivisme, així com en suport a l'Any Europeu del Patrimoni Cultural 2018 i perquè Tarragona participi a les activitats de celebració d'aquesta programació. Per unanimitat, el ple també ha donat llum verd a una moció per solucionar els problemes de seguretat de la mobilitat a les escoles i a una altra que es proposa protegir, conservar i afavorir la proliferació de les abelles a Tarragona.En el torn de preguntes, Ciutadans ha interpel·lat el govern per les actuacions per evitar els abocaments il·legals de deixalles al polígon situat entre la zona comercial de les Gavarres i el barri de la Floresta. L’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, ha avançat que és possible que procedeixin a tancar alguns vials del polígon «perquè no paren d’aturar-s’hi cotxes» per abocar-hi residus. Segons l’alcalde, en els darrers mesos s’hi ha fet fins a cinc actuacions de neteja per la reiteració de les actituds incíviques.Arran d’una pregunta del PDeCAT sobre l’auditori del Camp de Mart, la regidora Begoña Floria ha assenyalat que, segons els tècnics, «la coberta mostrava un bon estat de conservació» i cap signe aparent de «perill imminent». L’exregidor de Cultura Josep Maria Prats, dimitit arran de l’1-O, va tancar el recinte i ara la regidora Floria ha anunciat que es reobrirà en breu davant la manca d’informes contraris.