El local dels Xiquets de Tarragona, tancat per perill d'esfondrament

Actualitzada 20/04/2018 a les 10:58

AVUI ASSAGEM!



Com sabeu, el nostre local estarà un temps tancat provisionalment. Estem buscant una alternativa el més ràpid possible. Tan bon punt estigui decidit, ho comunicarem.

Estigueu atents a les xarxes.



Però confirmeu assistència, perquè ASSAGEM segur! — Xiquets de Tarragona (@xiquetstgn) 20 d’abril de 2018

Els Xiquets de Tarragona s’han quedat sense el seu habitual local d’assaig davant el perill d’esfondrament de l’edifici. L’Ajuntament de Tarragona ha decidit tancar provisionalment el local com a mesura preventiva després que els tècnics municipals detectessin, en una avaluació feta ahir dijous, que s’ha eixamplat una de les esquerdes que presenta la part posterior de l’edifici.Els tècnics municipals van acudir ahir dijous just abans de l’assaig casteller al local situat al número 1 del carrer Santa Anna per tal de fer una avaluació de l’estat de l’edifici. En aquesta inspecció van comprovar que els testimonis que s’havien instal·lat mesos enrere a causa de l’aparició d’esquerdes havien cedit, motiu pel qual la esquerda s’havia fet més gran.En observar aquest fet, els arquitectes van considerar que hi ha risc d’esfondrament de l’edifici, motiu pel qual van evacuar el local i el van tancar de forma provisional. Aquesta decisió s’ha pres com a mesura preventiva per tal d’evitar els possibles danys que es puguin ocasionar.Els Xiquets de Tarragona es reuniran avui divendres amb el consistori per tal de buscar una solució a aquesta problemàtica i trobar un local on poder assajar mentre el del carrer Santa Anna continuï tancat. De fet, la colla castellera ha informat a través del seu perfil a la xarxa social Twitter que l’assaig d’aquest divendres continua en peu i que estan «buscant una alternativa el més aviat possible». Així doncs, la seva activitat no s’atura.