Detingut a Tarragona un home que tenia vuit ordres de detenció arreu de l'estat

Actualitzada 20/04/2018 a les 09:52

Els Mossos d’Esquadra de Tarragona van detenir, el passat dimarts 17 d’abril, un home de 42 anys acusat de ser l’autor de delictes de falsificació de documents i estafes. El detingut contenia 8 ordres de recerca i detenció, dues d’elles li decretaven presó.Tres agents de paisà van observar al passeig Rafael de Casanova a Tarragona, un home d’aparença sospitosa i el van identificar. El detingut no els hi va donar explicacions clares i els mossos van decidir escorcollar-lo, van trobar-hi diferents documents tipus DNI i a l’interior de la motxilla altres documents.Finalment, els agents van traslladar-lo a dependències policials de Tarragona i un cop allà, mitjançant les empremtes dactilars, van comprovar que no era la persona que havia dit ser. Van veure que tenia 8 ordres de recerca i detenció, dues de les quals ordenaven el seu ingrés a presó per delictes d'estafa.Tot seguit es van identificar factures de telèfon que tenien com a titulars el nom de persones amb documents falsificats. Concretament, van intervenir 28 documents acreditatius, 19 d’ells presumptament falsificats, 8 a nom de diferents persones i 10 targetes SIM de telèfon mòbil. El detingut, va passar a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona i el jutge va decretar el seu ingrés a presó.A través d'un comunicat, els Mossos d'Esquadra han dit, «la importància de no donar dades personals a persones que no siguin de confiança». A més, han explicat que és necessari anar amb compte amb la informació que es publica a la xarxa i tenir cura de qui hi pot tenir accés.