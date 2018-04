Arrimadas: «Estic convençuda que el pròxim alcalde de Tarragona serà de color taronja»

La líder de Cs va ser ahir a l’Anella Mediterrània i va rebre la visita de l’alcalde Ballesteros

La líder de Cs a Catalunya i portaveu nacional del partit, Inés Arrimadas, va visitar ahir al matí les instal·lacions de l’Anella Mediterrània de Campclar. Ho va fer acompanyada dels regidors del grup de l’Ajuntament tarragoní i dels diputats de la província al Parlament. Després d’haver comprovat l’avenç dels equipaments de cara als Jocs Mediterranis, esdeveniment que «donarà protagonisme a Tarragona a nivell internacional», Arrimadas va expressar el següent: «Estic convençuda que el proper alcalde de Tarragona serà de color taronja».Inés Arrimadas va assegurar, instants després de la visita a les instal·lacions de l’Anella Mediterrània, que, «amb esdeveniments com els Jocs del Mediterrani es demostra que, si hi ha col·laboració, s’impulsen projectes que són bons no només per a Tarragona, sinó per a Catalunya i per a tota Espanya». Arrimadas, que va comptar amb la companyia del portaveu del grup a Tarragona, Rubén Viñuales, i dels altres dos regidors de l’Ajuntament, Pedro Sánchez i Sonia Orts, va dir que els Jocs són «un dels esdeveniments més importants dels propers temps a nivell esportiu» i que «posaran a Tarragona en el mapa a nivell internacional».D’altra banda, cal dir que la líder de Cs a Catalunya va comptar també amb la benvinguda per part de l’alcalde de la ciutat, Josep Fèlix Ballesteros, i del regidor Comissionat dels Jocs, Javier Villamayor. Arrimadas va conversar durant diversos minuts i de manera amistosa amb Ballesteros. Aquest, li va fer entrega d’un ninot del Tàrracus, la mascota dels Jocs. «És molt bonic», va dir sobre un element que ha estat objecte de crítiques i bromes des que es va presentar.Instants després, durant l’atenció als mitjans, Arrimadas va valorar les possibilitats que té Cs de convertir Tarragona en la primera capital de província de l’Estat governada per la formació taronja. «Nosaltres som la primera força de Catalunya i estic convençuda que el proper alcalde de la ciutat de Tarragona serà de color taronja», va assegurar. D’aquesta manera, doncs, es confirmen les intencions que Cs té de convertir Tarragona en un «bastió» del partit. Tot i això, encara es desconeix qui serà l’alcaldable del grup de cara a les properes eleccions municipals. Aquest, serà escollit pel Comitè Executiu.Cal recordar que el proper 3 de maig, tal com avançava Diari Més aquesta setmana, Cs prepara un gran esdeveniment al Teatre Tarragona. Allà, l’actual portaveu del partit a la ciutat, Rubén Viñuales, amb la resta de regidors, presentarà les propostes que té Cs per millorar Tarragona.