La presidenta de VOX Madrid, Rocío Monasterio, participarà a la trobada amb joves del territori

Actualitzada 19/04/2018 a les 16:30

El proper dissabte 21 d'abril, a les 18 hores, se celebrarà el primer Cañas por España a Tarragona, amb la presidenta de VOX Madrid, Rocío Monasterio, a la Wanda Terrace al Port de Tarragona.Monasterio participarà com a ponent en una trobada amb joves del territori per tractar temes com el sistema educatiu, la igualtat de gènere o la independència de Catalunya. Aprofitant la seva presència se celebrarà un dinar amb els afiliats i simpatitzants amb la finalitat de compartir impressions i inquietuds.