Una nova finestra a l'univers de Joan Miró

Dimarts es va presentar el conte ‘La Maria estima la lluna’, inspirat en el Tapís de Tarragona de Joan Miró

Actualitzada 18/04/2018 a les 19:43

L’any 1966, Maria Dolors Miró, filla de Joan Miró, va patir un greu accident en ser envestit el seu cotxe en un pas a nivell als voltants de Mont-roig del Camp. Maria Dolors va ser atesa a Tarragona, i en agraïment a l’atenció que va rebre, Joan Miró va obsequiar la Creu Roja de la ciutat amb una obra, el Tapís de Tarragona, que va confeccionar amb la col·laboració de l’artista Josep Royo.Aquesta peça s’exposa al Museu d’art Modern de la Diputació de Tarragona (MAMT) des de l’any 2008 gràcies a un conveni entre aquesta i Creu Roja Espanyola, i amb els anys ha esdevingut una eina pedagògica de gran rellevància, sobretot entre els escolars.A partir d’aquesta mateixa setmana, el MAMT compta amb una eina de suport a aquest treball de divulgació de l’obra mironiana. Es tracta del llibre La Maria estima la lluna, escrit per Montserrat (Rat) Cebrián i il·lustrat per Armand.El conte explica la història d’una nena, la Maria, que està enamorada de la lluna, i com un estel i un ocell l’ajuden a fer realitat el seu somni. Així, els grans protagonistes de l’obra mironiana, una nena, un estel, un ocell i la lluna, esdevenen personatges de conte, acostant als infants la poètica de Miró.El llibre es va presentar aquest dimarts al MAMT, i va comptar amb la presència dels autors, així com del diputat de Cultura de la Diputació de Tarragona, Joan Olivella, i de la directora del museu, Rosa M. Ricomà.Rat Cebrián va explicar que el projecte és una demostració que «els somnis es poden fer realitat», i va desgranar diversos detalls sobre el procés d’elaboració de la història, com ara que el nom de la protagonista, Maria, és un homenatge a la seva àvia, que va viure paret amb paret amb el que ara és el MAMT. «Després vaig veure que la filla de Miró es deia Maria Dolors, així que tot va quadrar», va apuntar.L’autor de les il·lustracions és Armand, qui va posar en valor projectes com aquest, perquè, va explicar, «de vegades l’art no té la força necessària per al creixement cultural de la ciutat», i va assegurar que acostar el procés creatiu als infants els canvia la forma que tenen d’entendre’l.La Maria estima la lluna també té una versió animada, obra de l’artista Yola Alabart, que es podrà veure a través dels enllaços www.dipta.cat/MAMT L’edició del conte, impulsada pel Museu i pel servei del MAMT Pedagògic, ha anat a càrrec de la Diputació de Tarragona. L’objectiu d’aquesta obra és acostar el públic més petit al món de l’art, a través d’una nova proposta pedagògica carregada d’atractiu. A més, el conte formarà part de la MAMT Box, una càpsula pedagògica que conté diversos elements amb la qual es vol arribar als centres d’educació infantil i primària que no tenen l’oportunitat de visitar el museu però que, no obstant això, estan interessats a treballar-ne les col·leccions.