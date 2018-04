Tecletes avança la diada de Sant Jordi pensant en els més petits

La plaça dels Carros de Tarragona acollirà el Tastet de Sant Jordi, una trobada perquè els nens i nenes puguin triar i remenar llibres

Actualitzada 19/04/2018 a les 19:29

La Diada de Sant Jordi és, sense discussió, la gran festa del llibre. Però els nens sovint tenen dificultats per accedir a les parades, i els pares, per moure’s amb cotxet entre la gernació que cada any omple la Rambla Nova de Tarragona.Per aquest motiu, Tecletes ha organitzat, per al dissabte 21 d’abril, el Tastet de Sant Jordi, una festa del llibre dimensionada per als més petits, que es farà a la plaça dels Carros de Tarragona d’11 a 14h.Així, hi haurà un espai perquè els nens puguin mirar i llegir llibres en companyia dels pares. A més, la Caputxeta Vermella hi anirà a signar contes, i hi assistiran persones vinculades al món editorial del territori, com Joan Rioné, escriptor i editor, o Rat Cebrián, autora de llibres infantils.El Tastet de Sant Jordi compta amb la col·laboració d’editorials locals, com Cossetània, o Piscina, un petit oceà, així com de la Biblioteca pública de Tarragona, que hi portarà cinquanta llibres infantils imprescindibles. Els petits també podran fullejar els Contes del seguici, editats per la Colla Jove Xiquets de Tarragona.El Tastet de Sant Jordi no és un mercat de venda de llibres, però sí que hi haurà un espai per fer intercanvi de llibres usats.