Repsol i URV celebren 10 anys de Càtedra d'Excel·lència en Comunicació

L’acord es va renovar ahir i la companyia donarà 100.000 euros pels propers tres anys

Actualitzada 18/04/2018 a les 21:18

«Periodisme lliure i rigorós»

Repsol i la Universitat Rovira i Virgili estan d’aniversari. La Càtedra Internacional d’Excel·lència en Comunicació ha complert una dècada. Ahir, coincidint amb la fita, ambdues institucions van renovar l’acord que els uneix. La companyia contribuirà amb 100.000 euros els propers tres anys. L’objectiu, que la Càtedra segueixi desenvolupant activitats de formació, recerca i divulgació científica d’alt nivell en l’àmbit de la comunicació. «Estem molt satisfets i molt contents de seguir en aquesta línia», expressaven el director del Complex Industrial de Tarragona, Josep Francesc Font, i el director de la Càtedra, Jordi Farré.L’objectiu principal de la Càtedra és generar coneixement de qualitat i socialment rellevant. Per això, durant aquests deu anys, ha publicat 63 articles en revistes d’impacte, 14 llibres i desenes de capítols. A més, ha atorgat 54.000 euros en beques a alumnes del MASTERDEC, ha aconseguit que se li aprovessin 79 sol·licituds en convocatòries competitives i ha realitzat 25 estades de recerca internacional, entre altres. «Per nosaltres és un motiu d’alegria tota la feina feta fins al moment, però també la voluntat de continuar creixent», expressava el rector de la URV, Josep Antón Ferré.Per la seva banda, el director del Complex Industrial va expressar que «el compromís reforça el paral·lelisme que existeix entre voler assolir l’excel·lència en un projecte de recerca i voler aconseguir-la en totes les operacions, tal com succeeix a Repsol». Font va subratllar també que «ens trobem molt còmodes en aquest projecte perquè tenim objectius comuns de màxima excel·lència». A més, va expressar que l’aniversari «reforça el nostre compromís amb la URV i amb el territori, i això ha quedat palès amb la presència de la nostra directora general de comunicació, Begoña Elices».El director de la Càtedra, Jordi Farré, va assegurar que el d’ahir va ser un dia «gran». «Continuem sent nosaltres els encarregats de nodrir l’excel·lència en l’àmbit de la recerca, la docència i la socialització del coneixement», va manifestar.En l’acte va participar el periodista Lluís Foix, qui va pronunciar la conferència El periodisme en temps de canvi. Foix va recomanar la lectura com a mètode per créixer en coneixement, i va recalcar que «necessitem periodistes rigorosos i lliures que no se centrin en la immediatesa».