Més de 6.000 persones arribaran a Tarragona repartides en tres creuers

El Costa Victoria, el Windsurf i el Costa Màgica faran escala de divendres a diumenge

Actualitzada 19/04/2018 a les 19:31

El Port de Tarragona rebrà tres creuers al moll de Llevant aquest cap de setmana. El divendres, a les 8 hores, atracarà el Costa Victoria, de la companyia Costa Crociere, procedent de Palma, un creuer de 252,9 metres d'eslora amb capacitat per a 2.394 passatgers que salparà rumb a Marsella a les 18 hores.Dissabte , a les 9 hores, serà el torn del Windsurf, de la companyia Windstar Cruises, procedent de Barcelona, que, amb una eslora de 187 metres i capacitat per a 312 passatgers, partirà cap a Eivissa a les 22 hores.Finalment, diumenge 22, a les 14 hores, atracarà al Port de Tarragona el Costa Màgica, de la companyia Costa Crociere, procedent de Savona. El creuer té 272.19 metres d'eslora i capacitat per a 3.470 passatgers i partirà a les 20 hores cap a Eivissa.El desplaçament dels passatgers amb autobusos i taxis des de la terminal de creuers fins a la ciutat es realitzarà pel passeig de l'Escullera i, per això, des d'aquesta mitjanit i fins dilluns els vianants tindran el pas restringit.A més, per motius de seguretat dels vianants mateixos es prohibirà l'accés a vehicles, patinadors i ciclistes