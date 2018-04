L'EOI de Tarragona celebra 30 anys amb l'objectiu d'assolir més espai a la Chartreuse

Dinou fotografies antigues, vídeos i una exposició del col·lectiu GROP formen part de les activitats programades amb motiu de l’aniversari

Actualitzada 18/04/2018 a les 20:14

L’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) va viure ahir una jornada especial, amb motiu de la celebració del seu trentè aniversari, que coincideix amb els cinc anys que es va instal·lar a l’antiga fàbrica Chartreuse. Precisament, el licor elaborat antigament en l’immoble de la plaça dels Infants va ser el fil conductor de la celebració.La directora de l’EOI, Yolanda Scott-Tennet, no va desaprofitar l’ocasió per reclamar la tercera planta de l’edifici, ocupat des de fa anys per l’Agència Tributària de la Generalitat. Scott-Tennet va manifestar a aquesta redacció que les negociacions estan aturades «a causa de la situació que viu Catalunya», però l’objectiu es aconseguir-la per poder ampliar l’espai. L’Agència Tributària es va instal·lar en l’edifici de la Chartreuse mesos després que ho fes l’Escola Oficial d’Idiomes, va recordar la directora del centre. «Tenim el somni d’un dia poder gaudir de tota la instal·lació i esperem poder celebrar-ho com més aviat millor, va dir en el decurs de la seva intervenció davant estudiants i professor.Les persones que van participar de l’aniversari van poder fruir d’un combinat fet amb vodka, llima, gingebre i, com no podia ser d’altra manera, amb Chartreuse. A més, van poder veure dinou fotografies antigues de l’edifici, de l’època en què els religiosos fabricaven el licor, distribuïdes al llarg d’un passadís del centre.En tres aules es van visionar uns vídeos que recullen tres moments històrics de l’edifici: un recrea la vida dels religiosos i com feien el Chartreuse, un recorda el període en què l’immoble va estar buit, gairebé abandonat, i el tercer mostra imatges de l’edifici actual, ja transformat en l’EOI. En una planta superior es va poder visitar una exposició del col·lectiu GROP, accessible a tot el públic fins a l’11 de maig.