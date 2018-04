Guanyar finançament i talent, objectius de Ferré

L’actual rector de la URV busca tornar a governar per promoure també la transformació digital del centre i completar les infraestructures

Actualitzada 18/04/2018 a les 21:29

Guanyar finançament i atreure el talent per poder completar el relleu generacional de la plantilla. Aquests són dos dels objectius que s’ha marcat l’actual rector de la URV, Josep Antón Ferré, si guanya les eleccions del proper 15 de maig. Ferré, que va acompanyat d’un equip molt similar al de l’anterior mandat –incorpora només a Fede Adan i Maria Ferré–, assegurava ahir que està vivint una etapa d’«impaciència» pel que fa a recursos i inversions. «En cas de guanyar, no m’agradaria acabar aquest mandat sense un nou esquema financer que ens ajudi a planificar inversions a llarg termini».Deu punts són els que formen el programa electoral de Ferré: adequar l’oferta formativa a les preferències dels estudiants i a les demandes socials; donar visibilitat al model docent de la URV com a element de diferenciació i d’idenditat; impulsar la recerca d’impacte i l’impacte de la recerca; millorar la qualitat de les plantilles i atreure i gestionar el nou talent; completar les infraestructures dels campus de la universitat; aconseguir un finançament «just» i «suficient»; promoure la transformació digital del centre; fomentar la participació de la comunitat en la construcció del futur; gestionar la diversitat per garantir la igualtat d’oportunitats; i, per últim, potenciar la universitat com a motor del canvi social».Ferré va subratllar que «la gestió del talent és important per poder formar una bona pedrera». Segons deia, això és «fonamental» per completar el relleu generacional de la plantilla. D’altra banda, va reclamar al territori que «piqui l’ullet» al talent estranger perquè pugui quedar-se a la ciutat. A més, també va subratllar la «necessitat» de «tornar al pressupost que teníem abans de la crisi».D’altra banda, l’encara rector va manifestar que «no és una sorpresa» la presentació d’una candidatura alternativa. Sobre les crítiques de Figueras a les compareixences de Ferré abans de les eleccions i la possibilitat que la institució surti mal parada, el rector va assegurar que, «per part meva, no hi haurà cap problema».