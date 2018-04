Finalitzen les obres de millora de l'accessibilitat de l'estació de tren de Tarragona

S'ha posat en funcionament un ascensor i dues escales mecàniques, entre d'altres

Adif ha finalitzat les obres de millora de l'accessibilitat de l'estació d'ample convencional de Tarragona, que han representat una inversió de 3.165.406,4 euros (IVA inclòs). D'aquesta manera, s'han millorat els trànsits per l'interior de l'estació, que en 2017 va ser utilitzada per més d'1,7 milions d'usuaris, alhora que s'incrementen els estàndards de seguretat i confort.La seva finalització suposa un pas més en el compliment dels compromisos del Ministeri de Foment amb el Pla d'inversions que està impulsant el Govern d'Espanya a la xarxa ferroviària de Catalunya per modernitzar les infraestructures, amb l'objectiu de prestar un servei amb majors índexs de qualitat, eficàcia i eficiència.Les actuacions més destacades han consistit en l'elevació de les andanes fins a una altura de 68 cm respecte a la cota de carril, la qual cosa facilita un accés més segur i còmode als diferents tipus de tren que tenen parada comercial en l'estació.A més, s'ha ampliat l'andana segona, que ha passat a tenir una amplària mitjana de 7,8 m (més del doble que anteriorment) i 370 m de longitud (52 m més que en la situació prèvia).En cadascuna de les dues andanes, es garanteix la plena accessibilitat amb la instal·lació d'un ascensor i dues escales mecàniques, així com amb la col·locació d'un nou paviment, que inclou una franja de seguretat en la vora dels mateixos i la instal·lació d'encaminaments i rajoles podotáctiles per orientar a les persones amb discapacitat visual.També s'ha col·locat un nou sistema d'il·luminació que incorpora criteris d'eficiència energètica, i s'ha executat una nova marquesina de 80 m de longitud en la segona andana per garantir un major confort dels viatgers en cas d'inclemències meteorològiques.D'altra banda, s'ha rehabilitat el pas inferior amb la instal·lació de nou paviment, revestiments laterals, falsos sostres i enllumenat. De forma complementària, s'han realitzat treballs d'adequació i dotació d'instal·lacions tècniques de sanejament o energia, entre unes altres, i s'han instal·lat nous passos de cautxú antilliscant en el final de les andanes.Les obres de millora de l'accessibilitat de l'estació de Tarragona estan cofinançades pel Mecanisme “Connectar Europa” (CEF).