Figueras promet una URV «més democratitzada»

Pot convertir-se en la primera rectora de la història de la institució i recalca que, si surt escollida, «guanyarem en compromís social i integració»

Actualitzada 18/04/2018 a les 21:17

Major compromís social, docència de qualitat i innovadora, millora de la recerca, una URV arrelada al territori i projectada al món i, sobretot, una universitat «més transparent i democratitzada». Amb aquest programa es presentava ahir al matí la catedràtica de Medicina Maria José Figueras, que pot convertir-se en la primera rectora de la història de la URV. «Vinc amb l’ànim de servir a la comunitat universitària», recalcava Figueras, qui assegurava haver-se presentat per «respondre a la demanda de canvi que m’han manifestat diversos sectors de la nostra universitat».Figueras es convertirà, si guanya les eleccions a l’actual rector, Josep Antón Ferré, en la primera dona que ocupa aquest càrrec en la URV. «I la sisena de totes les universitats de Catalunya», afegia. Aquest és un repte que encara amb «molta il·lusió», i que intentarà conquerir amb un programa per «engrescar a la gent» i oferir «una altra manera de governar». Figueras s’ha marcat el «consens» com un dels eixos del seu programa perquè, segons diu, «actualment, tots els acords es prenen en els òrgans col·legiats i, quan arriba la Junta de Govern, està gairebé tot sentenciat». En aquest sentit, va afegir que «hi ha valors que s’han perdut» i que «la praxi política del consens, tot i ser més lenta, és la més adequada».El compromís social és, segons va assegurar, «el punt número u del nostre programa». «Volem una URV oberta a tothom i compromesa amb el territori», va expressar. D’altra banda, va subratllar que cal «potenciar el professorat i els treballadors de la casa perquè necessitem un relleu generacional».D’altra banda, Figueras va assegurar que la seva candidatura ha arribat per «la demanda de tres dels membres del meu equip». A més, expressava que «tothom ens ha felicitat» i que la seva presentació «és sinònim de moviment i un exercici de democràcia». Tot i això, va reconèixer que «no vaig valorar si tenia el suport suficient abans de presentar-me». «Era el neguit d’un col·lectiu que vol canviar les coses», va afegir.El seu equip està format per deu membres i a la majoria no els coneixia abans de començar aquest repte. «Ens uneix la voluntat de fer coses diferents», va cloure Figueras.