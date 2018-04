Els estudiants tallen durant uns minuts l'A-7 a Tarragona

Els alumnes, que també han tallat l'autopista a Cerdanyola i la Ronda Litoral de Barcelona, s'han mobilitzat en defensa de la vaga del 26-A i per reclamar una rebaixa de les taxes universitàries

Actualitzada 19/04/2018 a les 10:07

Els estudiants han provocat, aquest dijous al matí, diversos talls en carreteres catalanes per tal de defensar la vaga del 26-A i reclamar una rebaixa de les taxes universitàries. A Tarragona, un grup de joves amb estelades i amb una pancarta on s'hi pot llegir «Les aules sempre seran de la llibertat» han tallat l'A-7 a l'alçada de la capital del Tarragonès. El tall tan sols ha durat uns minuts i no ha causat restriccions importants, segons el Servei Català de Trànsit.Per altra banda, els estudiants també s'han tallat l'AP7 i la B-30 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud i la Ronda Litroal a Barcelona. A un quart de deu es registraven 10 quilòmetres de cues a l'AP-7 entre Santa Perpètua i Cerdanyola en sentit Tarragona i 3 quilòmetres a la B-30 a Cerdanyola, també en sentit Tarragona.