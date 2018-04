El licor d'arròs tarragoní 'El Petonet' guanya el premi a Millor Licor en Innovació a la Fira Alimentària

Aquest es va presentar en societat per les festes de Santa Tecla del 2016

El licor d'arròs tarragoní El Petonet de Licors Jane ha sigut galardonat amb el premi a Millor Licor en Innovació a la Fira Alimentària 2018.El Petonet, que es va presentar per Santa Tecla del 2016, és un licor d'arròs, ideal per a combinar-lo amb cafè, però que també es pot prendre com a beguda en solitari per la seva dolçor i suavitat. La beguda també és apte per a intolerants a la lactosa i per a celíacs.L'ampolla llueix la marca creada de manera expressa per l'artista tarragoní, Josep Maria Rosselló, distingit amb el títol de fill predilecte de la ciutat de Tarragona el 2014. El seu disseny està inspirat en elements identificatius de la ciutat de Tarragona, com la T Tau. El llavi, al no estar comissiurat, permet identificar tant un llavi masculí com femení. Els petons no entenen de gènere.