Arrimadas demana la compareixença de Montoro per l'1-O en la seva visita a Tarragona

La líder de Cs subratlla que la malversació no afecta només a «diner líquid», sinó també a l’ús d’instal·lacions i funcionaris

Actualitzada 19/04/2018 a les 14:53

Arrimadas diu que xiular l’himne seria «una falta de respecte»

«Sembla increïble que recursos públics de la Generalitat donin peu a mítings de polítics que estan fugits de la justícia»

Visita a l’Anella Mediterrània

Ciutadans ha demanat aquest dijous la compareixença al Congrés del ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, perquè aclareixi les declaracions en què negava que la Generalitat gastés diners públics en l'organització de l'1-O. Durant una visita a Tarragona, la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha defensat que calen explicacions perquè «hi ha proves a nivell de la investigació judicial i policial que sí que ha pogut haver-hi delicte», en al·lusió a l’informe de la Guàrdia Civil que eleva la malversació fins als 1,9 MEUR. Arrimadas ha criticat la «precipitació» del ministre i ha insinuat que potser ha actuat així «per tapar la seva gestió». En qualsevol cas, segons Cs, serà el jutge qui decidirà si hi ha hagut o no una activitat delictiva. Arrimadas ha subratllat també que la malversació no afecta només a «diner líquid», sinó també a l’ús d’instal·lacions i funcionaris.La formació taronja vol que el govern espanyol doni explicacions al Congrés sobre la possible despesa de diners públics en l’organització del referèndum de l’1 d’octubre. Aquest dijous el líder del partit, Albert Rivera, ha advertit que si Rajoy i Montoro «van mentir», el govern espanyol haurà d’assumir «responsabilitats». La polèmica ha revifat després que el jutge Llarena hagi instat Montoro a aportar proves que no es van gastar diners públics l’1-O.Durant una visita a Tarragona, la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha insistit a demanar explicacions a Montoro perquè «molt no entenem com ha sortit tan ràpid a negar de forma contundent que hi ha hagut malversació». «No sé si [ho ha fet] per tapar la seva gestió, potser, perquè hi ha una investigació de la Guàrdia Civil i judicial que va en un altre camí que és absolutament diferent», ha exposat. Arrimadas ha recordat també que un càrrec del Ministeri d’Hisenda va obrir la porta ahir al fet que «podia haver-hi partides que no estiguessin controlades pel ministeri».En qualsevol cas, segons Arrimadas, qui decidirà si hi ha hagut malversació «no serà Junqueras, Montoro, Puigdemont ni jo, sinó els jutges» i ha reiterat que Ciutadans respectarà les decisions judicials. La líder de Cs ha demanat investigar «fins al final» possibles subvencions al grup parlamentari de JxSí amb les quals, presumptament, s’haurien pogut pagar actes de promoció de l’1 d’octubre. «És probable que hi hagi un ús, no només de diners púbics, sinó d’instal·lacions i funcionaris públics que s’ha d’investigar i analitzar en la causa judicial», ha manifestat.D’altra banda, la dirigent de Ciutadans a Catalunya ha manifestat que una possible xiulada en la final de la Copa del Rei de futbol seria «una falta de respecte absoluta», però ha evitat dir si ho consideraria manifestacions violentes, tal com va afirmar aquest dimecres el ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido. Arrimadas ha carregat contra aquells «que sempre intenten utilitzar els esdeveniments esportius per fer debat polític» i ha reivindicat que l’esport hauria d’estar «lliure de consignes polítiques i ideològiques».En un altre ordre de coses, Inés Arrimadas ha carregat contra la participació del conseller de Cultura destituït, Lluís Puig, aquest dimecres, en un acte a la seu de la delegació del Govern a Brussel·les. «Sembla increïble que recursos públics de la Generalitat donin peu a mítings de polítics que estan fugits de la justícia. La Generalitat ha d’estar al servei de tots i ha d’entendre que no es poden utilitzar recursos de tots per a afavorir estratègies polítiques», ha manifestat.Sobre la formació de Govern a Catalunya, Arrimadas ha instat els partits independentistes a acceptar «que han fracassat i que el procés no es pot allargar més». En aquest sentit, ha admès que a Ciutadans estan preparats per a qualsevol escenari, però s’ha mostrat confiada que els partits sobiranistes no vulguin «que segueixi el 155 per poder culpar-ne a Madrid». Arrimadas ha recordat a JxCAT, ERC i la CUP que, malgrat que tenen la majoria parlamentària per «una llei electoral injusta», no tenen la «majoria social al carrer».Arrimadas també ha carregat novament contra el president del Parlament, Roger Torrent, a qui ha acusat d’actuar «com l’advocat i emissari de Puigdemont» en el seu viatge a la seu de les Nacions Unides a Ginebra. «No ha entès què significa ser president del Parlament», ha insistit Arrimadas.La líder de Cs a Catalunya ha visitat aquest dijous les instal·lacions de l’Anella Mediterrània, al barri de Campclar de Tarragona, que serà l’epicentre dels Jocs Mediterranis 2018. Arrimadas els ha definit com «un dels esdeveniments més importants a nivell esportiu» i «fonamentals per a ubicar Tarragona al mapa internacional». Segons Inés Arrimadas, els Jocs demostren que «quan hi ha col·laboració institucional es poden tirar endavant projectes molt rellevants» i s’ha mostrat convençuda que la cita serà «una oportunitat i un èxit, no només per Tarragona, sinó també per Catalunya i tota Espanya».D’altra banda, preguntada per les expectatives de Ciutadans de cara a les eleccions municipals del 2019 a la ciutat, Arrimadas s’ha mostrat convençuda que el pròxim alcalde de Tarragona «serà taronja». La visita ha comptat amb l’assistència del grup municipal de Cs a Tarragona i els diputats per Tarragona Matías Alonso, Lorena Roldán, Francisco Domínguez, Carlos Sánchez i Maialén Fernández. L’alcalde, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), ha obsequiat Arrimadas amb un peluix de Tarracus, la mascota oficial dels Jocs Mediterranis.