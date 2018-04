Linici de la investigació es situa a l’octubre de 2016 quan agents de l'Àrea Regional de Trànsit del Camp de Tarragona dels Mossos d'Esquadra es van desplaçar a la sala d'exàmens teòrics de la Prefectura Provincial de Trànsit de Tarragona, amb la finalitat de verificar els documents d’identitat que presentaven els aspirants que volien obtenir el permís de conduir.Els policies van detectar irregularitats en la targeta d'identitat d'estranger d'un dels aspirants, originari de Ghana. Es tractava d'un document falsificat i el van arrestar després de comprovar-ne la identitat real.La investigació va fer aflorar l’existència d'una xarxa criminal dedicada a la usurpació d’identitat de persones que havien de fer la prova teòrica per a l'obtenció del permís de conduir, i que també proveia de documentació falsificada als seus components. Aquesta trama, tenia un líder que organitzava la resta de components i que residia a la localitat madrilenya d'Alcorcón.Principalment, els clients eren persones que necessitaven adquirir el carnet ràpidament, que no parlaven l'idioma o que volien evitar haver d’estudiar.Al capdavant de l'organització, que tenia una gran infraestructura per tot el territori espanyol, hi havia un ciutadà nascut a Ghana que tenia com a lloctinent a un expert falsificador d'origen nigerià que creava els documents de més qualitat. Comptaven amb diversos subordinats que actuaven com a intermediaris i que buscaven nous clients com a missatgers dels documents falsificats.Després d'analitzar totes les dades obtingudes els agents van establir el dispositiu operatiu i van registrar sis immobles quatre a Madrid i dos a Barcelona on s'han trobant gran quantitat de documentació de persones que haurien obtingut el permís de conduir d'aquesta manera fraudulenta. La investigació, que continua oberta, s'ha saldat fins al moment amb la detenció de 46 persones: setze a Barcelona, deu a Madrid, dues a Múrcia, dues a Logronyo, tres a Biscaia, set a Saragossa, dues a Burgos, dues a Alacant i una a Las Palmas, Almeria i Lleida.