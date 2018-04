Tret de sortida a les activitats de commemoració del 10è aniversari del Festival SCAN

Els actes s’inicien amb la inauguració de l’exposició ‘Documentalisme Poètic. Petita història de la fotografía del grup la Palangana’, aquest divendres 20 d’abril

Actualitzada 18/04/2018 a les 11:20

SCAN Tarragona: la capital de la fotografia a la Mediterrània

La inauguració de l’exposició Documentalisme poètic. Petita història de la fotografia pel grup La Palangana, que tindrà lloc aquest divendres, dóna el tret de sortida a les activitats que commemoraran el 10è aniversari del festical SCAN Tarragona. El festival, impulsat per l'Ajuntament de Tarragona i la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració del Port de Tarragona i altres entitats locals, i sota la direcció artística de Chantal Grande, directora de la Fundació Forvm, i executiva de Jesús Vilamajó, tindrà lloc entre els mesos d'octubre i desembre de 2018La mostra Documentalisme poètic. Petita història de la fotografia pel grup La Palangana, s’inaugurarà aquest divendres 20 d’abril a les 7 de la tarda a la Casa Canals de Tarragona i es podrà veure fins al 10 de juny. Amb aquesta exposició, es reivindica i homenatja la visió humanista del grup fotogràfic La Palangana format a Mardid el 1957. Els membres eren autodidactes i sovint tenien altres ocupacions que compaginaven amb la fotografia. Durant els caps de setmana sortien en grup, amb la màquina de fotografiar, i recorrien Espanya amb la idea de fixar, en el suport fotogràfic, l'essència d'un país que en aquell moment encara era fosc i decadent.Per tal de mostrar algunes de les obres cabdals d'aquest grup madrileny, la Fundació Forvm ha seleccionat del seu fons una cinquantena de fotografies realitzades entre els anys seixanta i setanta per alguns dels membres més significats del grup: Gabriel Cualladó, Juan Dolcet, Paco Gómez, Fernando Grodillo, Ramon Masats, Francisco Ontañón i Gerardo Vielba. Tots ells s'havien sentit molt atrets pel corrent humanista i l'estètica del neorealisme italià. Però a més a més, les seves obres mostren una clara influència del que se n'ha dit realisme poètic, una tendència que apareixia en el cinema francès durant en el període d'entre guerres, i que promulgava la recerca d'un realisme estètic del què és quotidià.SCAN Tarragona té previst organitzar, entre el 18 d'octubre i el 9 de desembre de 2018, un seguit d'activitats entorn de la fotografia amb activitats com Talent Latent, Full Contact o l'SCAN Photobooks. Altres activitats tindran un caire més reflexiu, a través de conferències i una jornada dedicada a les escoles de fotografia, i també es realitzaran actes per tots els públics com exposicions, projeccions o activitats infantils i familiars.Alguna de les novetats tindran com a objectiu la promoció del territori del Camp de Tarragona des de l'òptica artística. Per una banda, es posarà en marxa d'un projecte col·laboratiu a través d'Instagram. Per altra banda, s’editarà un primer número d'una publicació que esdevindrà en el temps una col·lecció única i singular i que promourà el territori a partir de la visió fotogràfica i literària de dos creadors de reconegut prestigi.