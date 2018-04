L'Arxiu Històric de Tarragona incorpora una col·lecció de fotos de la família Yxart

El conjunt de 19 instantànies en paper i tres rodets de negatius de 35mm en cel·luloide han estat adquirits pel Departament de Cultura de la Generalitat

L’Arxiu Històric de Tarragona ha ingressat un lot de fotografies de la família Yxart, de la qual l’any passat en va incorporar el fons documental. Aquesta col·lecció d’instantànies, majoritàriament retrats d’estudi datats entre 1874 i 1951, està formada per 19 fotografies en paper i tres rodets de negatius de 35 mm en cel·luloide i ha estat adquirida al mercat d’antiguitats de Barcelona pel Departament de Cultura de la Generalitat.En aquestes imatges s’hi identifiquen diferents membres de la família Yxart i altres famílies emparentades. S’hi pot veure el novel·lista Narcís Oller i Moragas, la seva filla Maria Oller i Rabassa; els cònjuges Narcís Amigó i Moragas, cosí de Josep Yxart i de Moragas, i Josepa García Labiano (Madrid); Joaquima Yxart i de Moragas, Maria de Moragas i Tavern (muller de Pelayo Llanes), Josep de Moragas [i Tavern], la seva filla Teresa de Moragas —neboda de Joana de Moragas i Tavern—, els germans Fidel, Vicenç, Jeroni, Dolors i Júlia de Moragas i Rodés (futura muller del seu cosí Francesc Yxart i de Moragas), Francesc Ribas i de Moragas, nen, Francesc Yxart i de Moragas i l’arqueòleg Bonaventura Hernández Sanahuja.Quant als negatius en cel·luloide, fan referència a viatges de la família Yxart a Lleó, Astúries, l’Alt Aragó i FrançaEls fotògrafs indicats al revers dels positius són de Barcelona (Audouard y Cia, Audouard, [Narcís] Nobas, [Miquel] Aragonés, Antonio F. Napoleon i Fotografía Esplugas [Antoni Esplugas Puig]), Tarragona (Fotografía Universal de Torres i P. Pallejà), Madrid (E. Otero), Cadis (Fotografía Francesa y Española. Nal, Chicano y L. Hernández) i l’Havana (C. D. Fredericks y Daries i J. A. Suárez y Cª.).L’Arxiu Històric de Tarragona procedirà a realitzar-ne el corresponent tractament arxivístic, consistent en la incorporació de material específic de conservació -fundes de polipropilè i caixes de cartró lliure d’àcids i amb pH neutre-, per ser ubicat al dipòsit específic climatitzat, amb control permanent de temperatura i humitat. Posteriorment s’el·laborarà el pertinent instrument de descripció, que permetrà posar-lo a disposició dels usuaris i fer-lo accessible, a través de l’aplicació Arxius en Línia de la Generalitat.