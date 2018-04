Josep Domènech de l'INS Pere Martell queda segon al Concurs Nacional Profemadera

El certamen el va organitzar l’Associació Espanyola de professors de Fusta i Moble

Josep Domènech, alumne del CFGM d’Instal·lació i Moblament de l’Institut Pere Martell, va ser el segon classificat del XI Concurso Nacional de Estudiantes, organitzat per l’Associació Espanyola de professors de Fusta i Moble (Profemadera). El certamen va ser organitzat en paral·lel amb de les XXIV Jornadas Técnicas Nacionales de Madera y Mueble, organitzat per l’IES San José de Badajoz.Aquest concurs va comptar amb la participació d’una trentena de joves provinents de 22 centres educatius de tot l’Estat de 13 Comunitats Autonomes, tots ells estudiants de Cicles Formatius i formacions relacionats de Fusta i Moble, així com també, de diversos alumnes de Bèlgica i Dinamarca.Aquest any, en el Concurs d’aprenents dels oficis de la fusta, els participants havien de fabricar un suport per a mòbils i tauletes. Es tractava d’un exercici complex pel fet que les peces de l’estructura no tenien cares planes que permetessin fer un encolat amb eines convencionals i, també, hi havia peces de petites dimensions.De l’Institut Pere Martell es va presentar en Josep Domènech després d’haver guanyat el 26è Concurs d’Estudiants de Fusta i Moble de Catalunya, organitzat pel Departament de Fusta i Moble de l’Escola Industrial de Sabadell Comarca en col·laboració amb el Gremi de la Fusta de Sabadell.