Joan Dausà, Sergio Dalma i Dàmaris Gelabert protagonistes del nou Festival d'Estiu de Tarragona

Pablo Alboran també arribarà a la ciutat en un concert programat per la TAP

Actualitzada 18/04/2018 a les 15:15

Aquest matí s'ha presentat el nou Festival d’Estiu de Tarragona que se celebrarà de juliol a setembre. Aquest comptarà amb propostes musicals per a tots els públics i gustos programats a tots els espais de la ciutat, des del Port Tarraco, fins al Camp de Mart, passant per la TAP, la Capsa de Música, la Zero i el Teatre Tarragona.Inaugurarà el cartell el cantant i músic Joan Dausà que presentarà el seu darrer treball Ara Som Gegants al Teatre Tarragona el 14 de juliol. La programació continuarà amb propostes musicals del territori, com el concert que reuneix per primer cop la Banda Unió Musical de Tarragona i la Banda Simfònica de Reus que presentaran Mà a mà i el recital de la Jove Orquestra InterComarcal JOIC que serà en benefici de la Lliga contra el càncer.Frankenstein també serà protagonista de l’estiu amb una marató de cinema amb motiu dels 200 anys de l’edició de la novel·la de Mary Shelley. Una marató només pels més fans del monstre, amb la projecció de sis de les emblemàtiques pel·lícules que la pantalla gran ha dedicat a aquest personatge.Figures consagrades com el Dúo Dinámico, Sergio Dalma, Joan Manuel Serrat i la bailaora Sara Baras pujaran a l’escenari del Camp de Mart, i també ho farà la cantant de moda entre els més petits Dàmaris Gelabert.El violinista Ara Malikian i Pablo Alboran, són els caps de cartell de la TAP que inauguraran el mes d’agost amb dos artistes que omplen auditoris allà on van. A més, la Tarraco Arena també portarà altres estrelles del panorama musical com Loquillo i Dani Martín.Port Tarraco es consolida com a escenari per acollir espectacles musicals i d’arts escèniques amb el Sunset Festival, es tracta de propostes de petit format d’accés lliure i gratuït i que, entre altres, presentarà Zapping Trio, Joan Rovira, a més de ballet, màgia i titelles. La programació es completa amb sessions de cinema a l’aire lliure els primers i últims divendres del mes d’agost.La Capsa de Música se suma al Festival d’Estiu amb la 19a edició del Capsa Músic Festival per Sant Magí, la semifinal del concurs de nous talents Sona 9 i l’homenatge a Tete Montoliu que organitzaran per les festes de Santa Tecla. A la Zero han programat dos concerts tribut a dues bandes referents com Led Zeppelin i The Cure.